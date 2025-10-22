ВСУ атаковали Махачкалу и Мордовию, ВС РФ вошли в Константиновку: последние новости СВО на 22 октября
Российские войска планомерно продвигаются на ключевых участках фронта. Инициатива прочно принадлежит ВС РФ, особенно на Донецком и Покровском направлениях. Отмечается применение тактики окружения и новый этап ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Покровское направлениеРоссийские войска наступают в районе Ивановки и Новопаловки. Они продвигаются вглубь этих населённых пунктов и одновременно укрепляют фланги. Министерство обороны РФ официально подтвердило освобождение Молодецкого. Ожесточенные бои продолжаются в районе шахтоуправления «Покровское» и местной обогатительной фабрики. ВС РФ закрепились на новых позициях, что позволяет им эффективно перерезать пути снабжения противника.
Армия России полностью освободила населённый пункт Промень и продвинулась на южных окраинах Мирнограда.
ПВО уничтожила по три БПЛА ВСУ в Ленинградской и Псковской областях
Бои за Родинское и ШаховоРоссийские силы активно ведут бои за Родинское. Они уже установили контроль над значительной частью города. Взятие этого пункта открывает новые возможности для развёртывания баз снабжения и подготовки продвижения на Доброполье. В районе Шахово противник в основном выбит. Очаги сопротивления сохраняются лишь в южной части посёлка.
Константиновское направлениеНа Константиновском направлении продолжаются тяжёлые бои. Министерство обороны России подтвердило освобождение Плещевки. Российские подразделения уже вошли на восточные окраины самой Константиновки. Она представляет собой крупный и серьёзно укреплённый город. Это один из главных укрепрайонов ВСУ, который открывает дорогу на Славянско-Краматорскую агломерацию.
Харьковское направлениеБои на Купянском направлении сохраняют свою интенсивность. Российские подразделения продолжают оказывать давление на оборону ВСУ, создавая угрозу флангам украинской группировки.
Атака ВСУ 22 октября 2025Утром 22 октября Вооруженные силы Украины атаковали Махачкалу. По данным Mash, над городом заметили два беспилотника. Один из них сдетонировал над предприятием, второй врезался в строящееся здание торгового центра. Местные жители пытались сбить дроны из автоматов. Осколки летательных аппаратов повредили автомобили. Район происшествия оцепили, на месте работают спасатели.
Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил атаку, заявив, что целью противника было одно из предприятий. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, данные о разрушениях уточняются.
Беспилотники ВСУ также совершили массированный ночной налет на территорию Мордовии. В результате атаки повреждено одно из предприятий республики. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Артем Здунов. В опубликованном материале не указано, какое именно предприятие стало целью для украинских дронов. Информация о возможных пострадавших также отсутствует.
По словам Здунова, на месте происшествия уже работают все экстренные службы. Для ликвидации последствий атаки задействовали необходимые силы и средства.