ВСУ атаковали Махачкалу новыми беспилотниками с иностранными маркировками
ВСУ впервые использовали дроны нового типа для атаки на Махачкалу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее такие беспилотники применялись только против приграничных регионов — Белгородской, Брянской и Курской областей. Дроны имели иностранные обозначения и не использовались в предыдущих ударах вглубь территории России.
Предполагается, что за основу устройства могли взять украинский беспилотник «Чаклун», который способен преодолевать расстояния до 900 километров.
Ранее стало известно об атаке БПЛА по производственному предприятию и зданию строящегося ТЦ в Махачкале.
