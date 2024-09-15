Участнику СВО из Молдавии грозит уголовное преследование на родине

Фото: Фотобанк Московской области
Участнику спецоперации из Молдовы грозит депортация из России на родину. О задержании бойца казачьего батальона «Скиф» сообщило Командование Добровольческого корпуса РФ.
Бойца Геннадия Федько задержали во время пересечения границы между административными пунктами ЛНР и Ростовской области на КПП «Изварино». По данным корпуса, боец ехал перезаключать контракт, чтобы продолжить участие в СВО.
Сообщается, что в Кишиневе на мужчину завели уголовное дело за участие в СВО. Ситуацию проверяет полиция.
По сообщению Ирины Волк, ГУ МВД России уже разбираются в произошедшем.
Читайте также:
Ряды ВСУ пополняют тысячи небоеспособных солдат «защитной» армии
Журналист Джони Х: ВСУ бьют западным оружием по детским садам в Белгороде
В США бьют тревогу из-за ситуации в зоне СВО
«Доброволец ранее сражался в штурмовом отряде на Бахмутовском направлении и был ранен. За выполнение боевых задач приставлен к государственной награде «За храбрость» II степени», – цитирует РГ заявление Добровольческого корпуса.
Сообщается, что в Кишиневе на мужчину завели уголовное дело за участие в СВО. Ситуацию проверяет полиция.
«В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация о задержании участника СВО за нарушение миграционного законодательства», – написала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.
По сообщению Ирины Волк, ГУ МВД России уже разбираются в произошедшем.
Читайте также:
Ряды ВСУ пополняют тысячи небоеспособных солдат «защитной» армии
Журналист Джони Х: ВСУ бьют западным оружием по детским садам в Белгороде
В США бьют тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Лия Мурадьян