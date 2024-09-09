«Учить русских уму разуму»: Военэксперт рассказал, зачем грузины воюют в рядах ВСУ

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В составе сил ВСУ, атаковавших Курскую область, были грузины, заявил глава ФАДН. По его словам, среди жителей региона «начали раскачивать историю о том, что за вторжение нужно мстить местным грузинам». В начале августа портал War Zone написал, что среди напавших на Курскую область есть 120 участников «Грузинского национального легиона».
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» с уверенностью заявил, что из-за подобного между Россией и Грузией отношения не поменяются.
Он рассказал анекдот, чтобы на простом примере объяснить отношения между Россией и Грузией.
По словам военного обозревателя, наемники из Грузии, воюя в рядах ВСУ, преследуют несколько целей.
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«Мы же знаем, что в Грузии есть наемники, которые воюют на Украине, такие же, как из Польши или Колумбии. Это же не создает нам межнациональный конфликт. А местные грузины призывают их оставить оружие, потому что они понимают, что эти негодяи не служат укреплению отношений между Россией и Грузией. А Грузия очень нуждается в нас, потому что кому нужны грузинские товары? Россия всегда для них была большим и щедрым рынок, а сейчас этот рынок скукожился», — прокомментировал эксперт.
Он рассказал анекдот, чтобы на простом примере объяснить отношения между Россией и Грузией.
«Летит самолет из Тбилиси в Новосибирск, его захватывают бандиты, подходят к летчику и говорят поворачивать на Стамбул. Тут с кресла встает грузин, скручивает бандита, кричит и говорит продолжать полет в Новосибирск. После приземления к грузину подходят журналисты, спрашивают, как он решился на такой мужественный поступок, а он отвечает: «Какой мужественный поступок? Что мне с моими апельсинами в Стамбуле делать?», — поделился военный обозреватель.
По словам военного обозревателя, наемники из Грузии, воюя в рядах ВСУ, преследуют несколько целей.
«Во-первых, они хотят заработать. Во-вторых, у некоторых представителей грузинской элиты есть высокомерное отношение ко всем, как будто они элита, а остальные — люди второго сорта. Они идут учить русских уму разуму с особой жестокостью. Эти цели работают вместе», — объяснил Литовкин.
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Анастасия Бондарева