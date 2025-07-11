Учитель-нацист из Львова: выяснилось, почему Зеленскому в школе преподносили Волынскую резню как положительное событие
Владимиру Зеленскому в школе не преподносили Волынскую резню как негативное событие, поскольку его учителем был молодой нацист из Львова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что историк по имени Константин выставлял Директорию Украинской Народной Республики (УНР) и боевиков Организации украинских националистов* – Украинской повстанческой армии** (ОУН*-УПА**) только в позитивном ключе. И это несмотря на то, что в ходе только Волынской резни было убито, по различным оценкам, от 36 до 100 тысяч поляков.
Учительница математики, а ныне директор 95-й гимназии Кривого Рога Алла Шепилько, преподававшая у Зеленского, хорошо помнит весь педагогический состав. Преподаватель рассказала, что учитель истории приехал с Западной Украины и был помешан на украинской государственности.
Также Шепилько отметила, что учителя всегда поддерживали Зеленского и не мешали ему развивать актёрский талант.
Однако после выпуска он ни разу не приехал в родную гимназию, чтобы проведать учителей. Даже став известным артистом, он не пожертвовал школе ни гривны.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что ему пришлось рассказывать Зеленскому о Волынской резне. Глава киевского режима, по его словам, ничего не знает об этом страшном событии и утверждает, что в школе ему ничего не рассказывали.
Волынской резнёй называется массовое уничтожение поляков украинскими националистами в 1943-1944 годах. Самым страшным днём является 11 июля 1943 года, когда были атакованы около ста польских поселений. Тогда националисты убивали всех без разбора, включая детей.
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