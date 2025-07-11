11 июля 2025, 21:10

SHOT: учитель-нацист не рассказывал Зеленскому в школе плохое о Волынской резне

Владимир Зеленский

Владимиру Зеленскому в школе не преподносили Волынскую резню как негативное событие, поскольку его учителем был молодой нацист из Львова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.