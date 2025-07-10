Зеленский анонсировал «жёсткие ответы» после десятичасового удара ВС России по Киеву

10 июля 2025, 11:59

Зеленский потребовал от Запада усиления ПВО после атаки ВС России по Киеву

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский после масштабного удара Вооружённых сил Российской Федерации по Киеву заявил, что ответ Украины будет «жёстким». Лидер киевского режима сообщил в своём Telegram-канале о мерах, которые он собирается предпринять в сторону России.





Зеленский заявил, что Россия выпустила в сторону Украины более 400 ракет и беспилотников. Массированные атаки на протяжении десяти часов сопровождались взрывами и возгораниями, а главной целью стал Киев. Помимо украинской столицы, под обстрелами оказались Сумская, Кировоградская, Черниговская, Полтавская и Харьковская области.



Политик после произведённой атаки потребовал от стран Запада усиления противовоздушной обороны.

«Сегодня буду говорить с партнёрами, в частности в рамках «коалиции желающих», о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставках ПВО для Украины», — отметил Зеленский.