Зеленский анонсировал «жёсткие ответы» после десятичасового удара ВС России по Киеву
Зеленский потребовал от Запада усиления ПВО после атаки ВС России по Киеву
Владимир Зеленский после масштабного удара Вооружённых сил Российской Федерации по Киеву заявил, что ответ Украины будет «жёстким». Лидер киевского режима сообщил в своём Telegram-канале о мерах, которые он собирается предпринять в сторону России.
Зеленский заявил, что Россия выпустила в сторону Украины более 400 ракет и беспилотников. Массированные атаки на протяжении десяти часов сопровождались взрывами и возгораниями, а главной целью стал Киев. Помимо украинской столицы, под обстрелами оказались Сумская, Кировоградская, Черниговская, Полтавская и Харьковская области.
Политик после произведённой атаки потребовал от стран Запада усиления противовоздушной обороны.
«Сегодня буду говорить с партнёрами, в частности в рамках «коалиции желающих», о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставках ПВО для Украины», — отметил Зеленский.Помимо этого, глава Киева призвал Запад ввести новые антироссийские санкции.