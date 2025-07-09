Зеленский прокомментировал самую масштабную атаку на Украину
Ночная атака ВС России по Украине была показательной. Об этом сообщил Владимир Зеленский, передают украинские СМИ.
По его словам, атака российских войск является очередным доказательством того, что необходимы санкции. Зеленский добавил, что повреждения были зафиксированы в десяти областях Украины.
Ранее сообщалось, что российская армия поразила энергообъекты, обеспечивающие работу ВПК Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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