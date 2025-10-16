Учредителю завода «Телта» вынесли приговор за хищение при выполнении гособоронзаказа
235-й гарнизонный военный суд вынес приговор учредителю ОАО ПТЗ «Телта» Игорю Морозову, его заместителю Алексею Высокову и главному бухгалтеру Елене Гришиной по делу о хищении госсредств при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Морозова, Высокова и Гришина признали виновными в хищении более 33 миллионов рублей в период с 2014 по 2015 год. Тогда предприятие заключило с государственным заказчиком многомиллионный контракт на поставку устройств связи, однако обвиняемые предоставили заведомо ложные сведения о стоимости комплектующих, что привело к неисполнению условий контракта и ущербу государству в особо крупном размере.
Каждому из обвиняемых назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере от 700 до 900 тысяч рублей.
Помимо этого, в настоящее время в суде рассматривается новое уголовное дело в отношении этой же троицы, связанное с хищением бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа в 2017-2021 годах. Тогда компания заключила контракты на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей, из которых похищено более 48 миллионов.
Отдельно отмечается дело экс-генерал-майора Александра Оглоблина, приговорённого 2 сентября к 9девяти годам колонии за взятки. По версии следствия, Оглоблин получил взятки от представителей «Телты» в период с 2016 по 2021 год, обещая покровительство при исполнении гособоронзаказа Минобороны на поставку устройств связи. Приговор также предусматривает штраф в размере 12,4 миллиона рублей и лишение звания и государственных наград.
Адвокат Оглоблина Максим Довгань сообщил РЕН ТВ, что его подзащитный отказался от обжалования приговора и вновь подал ходатайство об отправке в зону СВО, хотя ранее такие просьбы не находили отклика.
