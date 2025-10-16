Учредителю завода «Телта» вынесли приговор за хищение при выполнении гособоронзаказа

16 октября 2025, 13:27

Учредителя завода «Телта» посадили на семь лет за хищения на гособоронзаказе

Фото: iStock/AMilkin

235-й гарнизонный военный суд вынес приговор учредителю ОАО ПТЗ «Телта» Игорю Морозову, его заместителю Алексею Высокову и главному бухгалтеру Елене Гришиной по делу о хищении госсредств при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.