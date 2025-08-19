«Удалось уломать Украину»: в России оценили итоги встречи Трампа и Зеленского
Американист Дудаков: США уломали Украину признать территориальные потери
США смогли убедить Украину признать свои территориальные потери на встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и главами стран ЕС в Белом доме. Так считает американист Малек Дудаков.
«Соединенные Штаты в лице администрации Трампа объявили о своих условиях. Ну, а те (европейские лидеры и Киев — ред.), в свою очередь, выдвинули какие-то встречные условия, и поэтому там вот эта непубличная дискуссия, торги, судя по всему, продолжаются», — отметил Дудаков в беседе с «Газетой.Ru».
Он также выразил мнение, что американцы смогли убедить Киев признать свои территориальные потери. Однако представители киевского режима и некоторые лидеры ЕС не хотят выводить войска с подконтрольной ВСУ части ДНР.
При этом Дудаков добавил, что основным позитивным моментом является официальное заявление Трампа о невозможности включения Украины в состав НАТО.
Тем временем «Москва 24» пишет, что в рамках встречи с Зеленским Трамп продемонстрировал ему и президенту Франции Эммануэлю Макрону свою коллекцию кепок в Белом доме.
«Президент США Дональд Трамп показывает свою кепку (с надписью. — ред.) "Еще четыре года" Зеленскому и Макрону», — написала помощница главы США Марго Мартин в соцсети X.
Также в коллекции Трампа есть кепки с надписями: «Трамп 2028», «Трамп был во всем прав» и «Американский залив».