Турецкие рыбаки нашли двигатель от украинской ракеты во время ловли улиток

18 октября 2025, 02:07

Турецкие рыбаки в Зонгулдаке нашли двигатель от украинской ракеты при ловле улиток

Фото: iStock/scyther5

Турецкие рыбаки случайно обнаружили в Черном море двигатель от украинской ракеты. Информацию о необычной находке в ночь на субботу опубликовала газета Hürriyet.





Инцидент произошел недалеко от деревни Акчакоджа в провинции Зонгулдак. Рыбаки, занимавшиеся ловлей улиток, заметили в воде необычный объект.





«(Мы) позвонили экстренным службам, береговой охране, жандармерии, морской полиции», — рассказал один из рыбаков Тамер Йигит.