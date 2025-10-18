Турецкие рыбаки нашли двигатель от украинской ракеты во время ловли улиток
Турецкие рыбаки в Зонгулдаке нашли двигатель от украинской ракеты при ловле улиток
Турецкие рыбаки случайно обнаружили в Черном море двигатель от украинской ракеты. Информацию о необычной находке в ночь на субботу опубликовала газета Hürriyet.
Инцидент произошел недалеко от деревни Акчакоджа в провинции Зонгулдак. Рыбаки, занимавшиеся ловлей улиток, заметили в воде необычный объект.
«(Мы) позвонили экстренным службам, береговой охране, жандармерии, морской полиции», — рассказал один из рыбаков Тамер Йигит.
Четверо пострадавших при взрыве на «Авангарде» в Стерлитамаке остаются в больнице
Прибывшие на место специалисты идентифицировали объект как ракетный двигатель. Проверка показала, что взрывчатые вещества в нем отсутствуют. После осмотра двигателя береговой охраной, его отправили для дальнейшего изучения в Стамбул.
Это не первый случай обнаружения военных объектов у черноморского побережья Турции. В конце сентября рыбаки в провинции Трабзон нашли украинский морской дрон, который позже уничтожили саперы. Аналогичные инциденты с боеприпасами и дронами регулярно происходят в этом регионе.
Ранее сообщалось, что в Котельниковском районе Волгоградской области сотрудники полиции обнаружили тело четырёхлетней девочки в реке Аксай Курмоярский.