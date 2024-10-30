В США сделали предупреждение для Украины

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Россия уже в следующем году может добиться своих целей в украинском конфликте. Так пишет Washington Post.
«К следующему году мрачная реальность конфликта может привести к сценарию, при котором Россия в значительной степени добьется своего», — говорится в статье.
Кроме того, автор отметил, что ВСУ пытаются удержать оборону на востоке Украины, однако во многих районах утрачивают свои позиции. Таким образом, издание считает, что надежды на победу украинской армии тают, в то время как ослабевает и поддержка Запада ослабевает.
Теперь, по данным газеты, перспектива компромисса со стороны Украины на переговорах с Россией становится все яснее. Автор полагает, что Киев будет вынужден уступить территории Москве в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада.
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Элина Позднякова