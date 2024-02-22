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Удар по полигону с русскими солдатами и зачистка Крынок: последние новости СВО

22 февраля 2024, 09:44
Фото: istock / Dmitry Andreev

Фото: istock / Dmitry Andreev

Российские военные зачищают освобожденные ранее Крынки и штурмуют сразу несколько населенных пунктов на Донецком направлении. На каком участке фронта удалось продвинуться ВС РФ и где ВСУ нанесли удар американскими ракетами по военному полигону с российскими солдатами, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


Российская артиллерия работает к югу и западу от села Работино. Под ударами ВСУ в Малых Щербаках, Новоандреевке, Малой Токмачке, Железнодорожном и Гуляйполе, сообщает портал «WarGonzo». ВС РФ применяют для ударов по противнику ФАБы (фугасные авиационные бомбы-прим.ред) с УМПК (управляемый модуль планирования и коррекции – прим.ред). Атака направлена вглубь обороны ВСУ.


За минувшие сутки на этом направлении противник потерял два танка и бронированный автомобиль. В свою очередь, ВСУ наносят массированные обстрелы по российским войскам в Копанях, Новопрокоповке и Вербовом.

Донецкое направление


ВС РФ перешли в атаку в направлении Новомихайловки. В результате боя удалось закрепиться в Победе и продвинуться к Георгиевке. Установления контроля на этих участках позволит наладить логистику, так как через них проходит трасса с твердым покрытием. Также ВС РФ провели серию успешных атак в Первомайском, об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.

«Наши бойцы имеют продвижение в районе н.п. Ласточкино, также успешно штурмуют позиции в Первомайском. ВС РФ после освобождения Победы устремились в новом направлении», - Лисицын.

Под обстрелами украинские позиции в Екатериновке, Елизаветовке, Курахове, городе Красногоровка, Невельском, Первомайском, Нетайлове, Карловке, Тоненьком, Ласточкино. ВСУ наносят удары по позициям ВС РФ в Марьинке, Донецке и селе Красногоровка.


Херсонское направление


ВС РФ продолжают зачищать Крынки. В настоящий момент в селе остается несколько десятков солдат ВСУ, сообщает телеграм-канал «Два майора».

Противник бьет с правого берега артиллерией и дронами. Со стороны ВС РФ работают десантные группы. Потери ВСУ на Херсонском направлении составили две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, танк, самоходную установку Zuzana, а также две гаубицы Д-30.


ВСУ нанесли удар по полигону с российскими солдатами


Россия потеряла бойцов 29 армии Минобороны РФ в результате удара ВСУ по полигону на Донецком направлении. Об этом в своем телеграм-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По предварительной информации, удар был нанесен американскими ракетами HIMARS.

Количество раненых и погибших в настоящее время не известно. Минобороны РФ информацию об атаке ВСУ не комментировало.

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«У них нет плана «Б»: Немецкий журналист рассказал о визите в Киев
Журналист Швунг: В Киеве запаниковали из-за продвижения российской армии
22 февраля 2024, 11:36

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В Киеве паникуют, глядя на успехи российской армии на полях СВО, об этом рассказал посетивший Киев журналист Грегор Швунг в репортаже для немецкого телеканала Welt.
По его словам, украинцы осознают, что ситуация на полях спецоперации для ВСУ стала крайне тяжёлой.

«Здесь в Киеве за закрытыми дверями каждый говорит, что положение отчаянное, что нужно как-то пытаться удержать оборону, что русские оказывают давление по всей линии фронта», — рассказал Швунг.

Он также подчеркнул, что у киевских властей нет плана "Б", и у них не останется ресурсов на борьбу, если Соединённые Штаты Америки не одобрят очередной пакет военной помощи для Вооружённых сил Украины.

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#германия
#украина
#всу
#сво
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Украина сосредоточила на белорусской границе группировку в 112-114 тысяч человек
22 февраля 2024, 11:03

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Украина сосредоточила на границе с Белоруссией многотысячную ударную группировку, об этом министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
По словам Хренина, Украина сосредоточила на белорусской границе ударную группировку численность в 112-114 тысяч человек.

Напомним, ранее глава белорусского государства Александр Лукашенко призвал страну готовиться к войне.

«Нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть», — заявил Лукашенко.

Лидер РБ также напомнил, что все крупнейшие мировые конфликты начинались с запада на восток, после чего с позором откатывались обратно.

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#украина
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ВСУ атаковали пассажирский автобус в Херсонской области, два человека ранены
22 февраля 2024, 10:44

Фото: iStock/vadimrysev

Украинский войска атаковали пассажирский автобус в Херсонской области при помощи дрона, об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
«На дороге Новая Каховка — Тополёвка украинские террористы направили FPV-дрон на движущийся маршрутный автобус с пассажирами. Водителю удалось сманеврировать, благодаря чему взрыв произошёл снаружи», — прокомментировал ситуацию Сальдо.

Несмотря на то, что водителю удалось избежать прямого столкновения с устройством, его осколками была ранена одна их пассажирок и сам водитель.

Сальдо отметил, что водителю удалось оказать всю необходимую медицинскую помощь прямо на месте происшествия. Женщину пришлось госпитализировать.

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#херсонская область
#всу
#беспилотник
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Медведев: Возможно, для завершения СВО придётся дойти до Киева
22 февраля 2024, 10:22

Фото: сайт Кремля

Для успешного завершения специальной военной операции российским войскам, скорее всего, потребуется дойти до Киева. Такую возможность не исключил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
На встрече с журналистами политик назвал две причины того, почему это придётся сделать. Первая заключается в том, что Киев — русский город, с русскими корнями, и его история неразрывно связана с историей Руси, передаёт телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Вторая причина состоит в том, что именно из Киева исходит угроза не просто безопасности, но и самому существованию России.

Медведев подчеркнул, что угроза эта является интернациональной. Он пояснил, что хотя Киев по своим корням и русский город, он управляется извне «интернациональной бригадой» противников России во главе с США. Если для окончательной победы российским войскам придётся брать Киев, они сделают это, заключил зампред Совбеза РФ.

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#медведев
#рф
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Российские десантники выбивают части ВСУ с позиций на Запорожском направлении
22 февраля 2024, 08:59

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Бойцы ВДВ России успешно выбивают боевиков ВСУ с их позиций на Запорожском направлении. Об этом рассказал командир танкового экипажа с позывным Спартак.
В разговоре с корреспондентом РИА Новости российский боец отметил, что в целом ситуация на этом участке линии боевого соприкосновения спокойная. Под давлением войск ВС РФ противник постепенно отступает с занимаемых рубежей.

«Положение сложное, но, как говорят у нас в армии, контролируемое», — сказал солдат.

Спартак также добавил, что разведчики с помощью беспилотников вычисляют огневые точки неприятеля и места скопления боевиков ВСУ, а танкисты затем выдвигаются на боевые позиции для стрельбы. Огонь ведётся с расстояния около десяти километров, уточнил десантник. Инициатива на Запорожском направлении находится в руках российских военных, заключил боец.

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#запорожская область
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Марочко: ВСУ обстреляли своих солдат, отступающих у Кременной
22 февраля 2024, 08:23

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Украинские войска расстреляли своих же солдат, отступающих на сватовско-кременском участке, об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью для «РИА Новости».
«Западнее населенного пункта Кременная после непродолжительного огневого контакта с нашими войсками в районе Торского, украинские боевики (до взвода) покинули свои позиции и попытались отступить на второстепенные позиции», — рассказал Марочко.

По его словам, в момент отступления с украинским позиций открыли плотный стрелковый огонь по своим же солдатам. Отступающие открыли по своим позициям ответный огонь, в ответ на это по ним стали бить из миномётов.

Марочко заявил, что в результате этой перестрелки погибли порядка десяти украинских военных.

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#вс рф
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#андрей марочко
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Медведчук назвал условие для переворота на Украине
Медведчук: переворот на Украине возможен, если его устроят военнослужащие
22 февраля 2024, 08:07

Фото: istock / YakubovAlim

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в разговоре с РИА Новости заявил, что переворот на Украине возможен в случае проведения его военнослужащими.

«Те, которые воевали и сегодня не находятся в рядах вооруженных сил Украины, те, которые получили ранения и сейчас вернулись в мирную жизнь», – заявил Медведчук.
Политик обратил внимание, что повторить майдан не выйдет, поскольку он финансировался Западом, а в этот раз такого уже не будет.

Он также добавил, что военные, тем временем, как раз выражают недовольство всем, в том числе медицинским обслуживанием и лечением.

Ранее сообщалось, что вВСУ установили лимит выстрелов из-за дефицита боеприпасов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#военные
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#украина
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В Германии подняли вопрос о передаче Киеву украинских призывников
В бундестаге ФРГ подняли вопрос о передаче Киеву украинских призывников
22 февраля 2024, 06:48

Фото: iStock/Olena_Z

Член бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх обратилась к правительству Германии с вопросом о возможности передачи украинских мужчин призывного возраста в Киев. Это стало известно из парламентского запроса, направленного депутатом в немецкий кабмин, пишет «Лента.ру».
«Существуют ли какие-либо препятствия, по мнению федерального правительства, для передачи Украине украинских мужчин призывного возраста, которые прибыли в Федеративную Республику Германия после начала войны на Украине, и исключает ли федеральное правительство такую передачу Украине в будущем?» — спросила фон Шторх.
На данный вопрос парламентария ответил парламентский статс-секретарь Минюста ФРГ Бенджамин Штрассер. Он пояснил, что правовая основа для таких решений заключается в Европейской конвенции о выдаче и Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Штрассер также подчеркнул необходимость учитывать решение Федерального суда Германии, согласно которому основное право на отказ от военной службы с оружием является основанием для недопустимости экстрадиции, если это приведет к тому, что преследуемое лицо будет призвано на военную службу.

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В Минобороны показали места самых жестких боев в Авдеевке
Минобороны: наиболее ожесточенные бои в Авдеевке проходили в районе ЖД-вокзала
22 февраля 2024, 06:06

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские солдаты из мотострелковой бригады Центрального военного округа вели наиболее ожесточенные бои с украинскими силами в районе железнодорожного вокзала в Авдеевке, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны.
При продвижении от центра города вооруженные силы РФ сталкивались с сопротивлением противника сразу с нескольких направлений.

«55-я гвардейская бригада имела задачу проникнуть вглубь и продвигаться к центру города. Штурмовые группы осуществляли наступление с различных направлений. Почти в каждом доме были обнаружены огневые точки противника», — сообщили в Минобороны РФ.
Военное ведомство также отметило, что украинская техника была скрыта среди зданий почти по всему городу. Вооруженные силы Украины также использовали подвальные помещения жилых домов в качестве складов, где хранились минометные мины, гранатометы и другое западное вооружение. Эти находки подтверждают участие иностранных наемников на стороне украинских сил в боях за Авдеевку, подчеркнули в Минобороны РФ.

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