Удар по полигону с русскими солдатами и зачистка Крынок: последние новости СВО

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Российские военные зачищают освобожденные ранее Крынки и штурмуют сразу несколько населенных пунктов на Донецком направлении. На каком участке фронта удалось продвинуться ВС РФ и где ВСУ нанесли удар американскими ракетами по военному полигону с российскими солдатами, читайте в материале «Радио 1».
Запорожское направление
Российская артиллерия работает к югу и западу от села Работино. Под ударами ВСУ в Малых Щербаках, Новоандреевке, Малой Токмачке, Железнодорожном и Гуляйполе, сообщает портал «WarGonzo». ВС РФ применяют для ударов по противнику ФАБы (фугасные авиационные бомбы-прим.ред) с УМПК (управляемый модуль планирования и коррекции – прим.ред). Атака направлена вглубь обороны ВСУ.
Донецкое направление
ВС РФ перешли в атаку в направлении Новомихайловки. В результате боя удалось закрепиться в Победе и продвинуться к Георгиевке. Установления контроля на этих участках позволит наладить логистику, так как через них проходит трасса с твердым покрытием. Также ВС РФ провели серию успешных атак в Первомайском, об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.
«Наши бойцы имеют продвижение в районе н.п. Ласточкино, также успешно штурмуют позиции в Первомайском. ВС РФ после освобождения Победы устремились в новом направлении», - Лисицын.
Под обстрелами украинские позиции в Екатериновке, Елизаветовке, Курахове, городе Красногоровка, Невельском, Первомайском, Нетайлове, Карловке, Тоненьком, Ласточкино. ВСУ наносят удары по позициям ВС РФ в Марьинке, Донецке и селе Красногоровка.
Херсонское направление
Противник бьет с правого берега артиллерией и дронами. Со стороны ВС РФ работают десантные группы. Потери ВСУ на Херсонском направлении составили две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, танк, самоходную установку Zuzana, а также две гаубицы Д-30.
ВСУ нанесли удар по полигону с российскими солдатами
Россия потеряла бойцов 29 армии Минобороны РФ в результате удара ВСУ по полигону на Донецком направлении. Об этом в своем телеграм-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
По предварительной информации, удар был нанесен американскими ракетами HIMARS.
Количество раненых и погибших в настоящее время не известно. Минобороны РФ информацию об атаке ВСУ не комментировало.
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