Удар по Полтаве стал катастрофой для Украины: правда о потерях ВСУ

Среди ликвидированных при российском ракетном ударе по Полтаве могли быть военные, которых шведы готовили к управлению авиационными комплексами радиообнаружения и наведения (АВАКС). Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Предполагается, что среди погибших были операторы дронов, а также специалисты, обученные шведскими инструкторами для управления АВАКСом и другими радарами. Этот удар стал разрушительным для Украины», — заявил Меркурис.Напомним, что во вторник утром в Полтаве прогремели два мощных взрыва, одной из целей стал военный институт связи. По данным украинских источников, десятки военнослужащих погибли, а сотни получили ранения.
Ранее сообщалось, что руководитель 179-го объединенного учебного центра связи в Полтаве в беседе с The New York Times объяснил причины большого числа жертв во время удара российских войск по учебному центру. По его словам, учащиеся и сотрудники учреждения не успели укрыться в безопасных местах, поскольку между ударами был слишком короткий промежуток времени.
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Елена Перлова