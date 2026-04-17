Удар по селу под Курском: 12-летнего мальчика срочно увезли в больницу
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при атаке ВСУ на село Мокрушино в Беловском районе ранения получил 12-летний ребенок. Об этом он написал в Max.
Врачи диагностировали у мальчика минно-взрывную травму нижней трети левого бедра и левой голени. Ребенка доставили в Курскую областную больницу. По словам главы региона, угрозы для жизни нет. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
