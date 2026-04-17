Заградотряды не дали подразделениям ВСУ отступить под Харьковом
В Харьковской области подразделения 113-й бригады территориальной обороны ВСУ оказались заблокированы на позициях у села Зыбино собственными заградотрядами из состава Нацгвардии Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По его информации, бойцы жестко пресекают любые попытки бегства, несмотря на колоссальные потери и острый дефицит припасов у обороняющихся.
Уточняется, что за последние сутки украинская сторона потеряла на этом участке фронта до 335 человек и десятки единиц техники, включая артиллерийские орудия и склады со снарядами. Российские группировки войск «Север» и «Запад» продолжают уничтожать инфраструктуру и логистику ВСУ в регионе.
Ранее сообщалось, что 5-й пограничный отряд Украины понес тяжелые потери в Сумской области. Подразделение пыталось удержать участок у линии соприкосновения.
