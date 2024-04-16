Удар по складу ВСУ зафиксирован в Черкасской области

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Удар зафиксирован ночью по складу ВСУ в городе Умань Черкасской области Украины, пишет РИА Новости.
По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, других подробностей пока нет. Данные о масштабах разрушения склада так же не приводятся.
Незадолго до этого Лебедев заявил, что ВС РФ ударили по военному аэропорту в городе Миргород Полтавской области, а также по расположению ВСУ в городе Новый Буг Николаевской области.
В субботу также были атакованы позиции ВСУ возле поселка Радостный Сад на противоположном берегу от Николаева. По предварительной информации, уничтожены более десяти украинских солдат.
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Незадолго до этого Лебедев заявил, что ВС РФ ударили по военному аэропорту в городе Миргород Полтавской области, а также по расположению ВСУ в городе Новый Буг Николаевской области.
В субботу также были атакованы позиции ВСУ возле поселка Радостный Сад на противоположном берегу от Николаева. По предварительной информации, уничтожены более десяти украинских солдат.
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Алёна Самарева