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Удар по складу ВСУ зафиксирован в Черкасской области

РИА Новости: в Умане Черкасской области зафиксировали удар по складу ВСУ
16 апреля 2024, 08:03
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Удар зафиксирован ночью по складу ВСУ в городе Умань Черкасской области Украины, пишет РИА Новости.
По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, других подробностей пока нет. Данные о масштабах разрушения склада так же не приводятся.

Незадолго до этого Лебедев заявил, что ВС РФ ударили по военному аэропорту в городе Миргород Полтавской области, а также по расположению ВСУ в городе Новый Буг Николаевской области.



В субботу также были атакованы позиции ВСУ возле поселка Радостный Сад на противоположном берегу от Николаева. По предварительной информации, уничтожены более десяти украинских солдат.

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#всу
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В ДНР объяснили, при каких условиях ВСУ будут переходить на сторону РФ ещё активнее
Кимаковский: Демократизация закона активизирует сдачу солдат ВСУ в плен ВС РФ
16 апреля 2024, 08:12

Фото: iStock/Prostock-Studio

Бойцы ВСУ станут переходить на российскую сторону ещё чаще при демократизации закона о сдаче в плен, с таким заявлением выступил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в интервью для РИА Новости.
«Мы вместе выступаем одним фронтом и говорим о том, что сегодня нам необходимо расширить законодательство РФ, чтобы украинцы сдавались в плен охотнее», — считает Кимаковский.

Советник напомнил, что при переходе линии боевого соприкосновения украинские боевики попадают под уголовную ответственность. Однако, по мнению Кимаковского, изменить законодательство необходимо таким образом, чтобы перешедшие на сторону России могли занять свои места в армии РФ.

Таким образом, убеждён собеседник агентства, удастся сохранить много жизней российских солдат, а также ослабить украинскую армию.

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РИА Новости: в Умане Черкасской области зафиксировали удар по складу ВСУ

ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ в Часовом Яре

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#плен
#всу
#вс рф
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ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ в Часовом Яре
16 апреля 2024, 07:48

Фото: iStock/aapsky

«Грады» ВС России уничтожили командный пункт Украины в Часовом Яре, пишет URA.RU.
Отмечается, что командный пункт противника уничтожен в ангаре промышленной зоны Часова Яра. ВСУ потеряли до взвода военных.

Кроме этого, украинские войска хотели разведать обстановку в Белгородской области при помощи самолета, но его радары были ослеплены.

Как отмечают в издании, также рядом с Белгородской областью был уничтожен пункт временной дислокации украинских боевиков. Российские войска нанесли удар, используя РСЗО «Ураган».

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#всу
#часов яр
#вс рф
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Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ
Подполье: ВС РФ атаковали район аэродрома в Миргороде Полтавской области
16 апреля 2024, 05:34

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ нанесли удар в направлении военного аэропорта в городе Миргород в Полтавской области. Об этом изданию РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В район военного аэродрома, который расположен на юго-востоке города Миргород Полтавской области, было нанесено два удара в 22:50 и в 23:02 (понедельника)», — заявил Лебедев.
Помимо этого, собеседник издания отметил, что ВВС Украины используют этот объект как аэродром подскока для ударов по Запорожской области и по крымскому направлению.

Помимо авиабазы там находится тренажерный центр для пилотов, а около взлетно-посадочных полос находятся склады и транспортное предприятие.

Ранее чешский наемник рассказал, что происходит с ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэродром
#предприятие
#вооружённые силы рф
#новости
#удар
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В Хмельницкой области прогремели взрывы
«Общественное»: в Хмельницкой области произошли взрывы
16 апреля 2024, 03:16

Фото: istock / aapsky

В Хмельницкой области на западе Украины прогремели взрывы. Об этом информирует украинское издание «Общественное» в своем Телеграм-канале.
«В Хмельницкой области слышны взрывы», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в регионе не объявляли тревогу.

До этого сообщалось о взрывах в подконтрольном Украине Херсоне.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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#взрывы
#украина
#тревога
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В подконтрольном Киеву Херсоне прогремел взрыв
16 апреля 2024, 00:22

Фото: istock / Yevheniia Kudrova

В подконтрольном Украине городе Херсон прогремели взрывы. Об этом информирует украинское издание «СТРАНА.ua».
Подробная информация не приводится.

По данным официального ресурса для оповещения населения, в подконтрольных Киеву районах города воздушную тревогу не объявляли.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский заявил, что в Часове Яре первую линию обороны ВСУ держат новобранцы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Defence 24: Планирующие бомбы ВС РФ неуязвимы для украинских систем ПВО

#взрывы
#информация
#украина
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«Они слабеют»: Чешский наемник рассказал, что происходит на Украине
IDNES: чешский наемник Петр заявил об ослаблении ВС Украины на передовой
16 апреля 2024, 00:22

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Участвующий в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины чешский наемник Петр в разговоре с изданием iDNES рассказал о состоянии украинской армии на передовой.
«Украинцы слабеют, и это чистый факт», — заявил собеседник агентства, добавил, что это признают и сами военнослужащие украинских сил.
Как считает наёмник, два года боевых действий «это слишком и для тела, и для психики».

В материале также обратили внимание, что сейчас украинские военнослужащие испытывают дефицит боеприпасов и поддержки Запада. По мнению собеседника агентства, большинство хорошо обученных военных ВСУ либо умерли, либо получили ранения.

Петр подытожил, что у ВСУ «не радужные» перспективы.

Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#тела
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Во Франции раскритиковали помощь Украине в ущерб собственным интересам
Французский политик Филиппо призвал прекратить финансовую и военную помощь Киеву
15 апреля 2024, 21:56

Фото: iStock/sb2010

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал финансовую и военную поддержку Украины. В социальной сети X он написал, что это наносит ущерб интересам Франции и призвал прекратить выделение денег.
Политик отметил, что через неделю Париж с помощью Европейского союза снова направит финансовую помощь украинским властям.

«Стоп чекам для Украины! И оружие тоже не стоит передавать!» — подчеркнул Филиппо.
Он также отметил, что выделение средств для Украины происходит на фоне кризиса во французских больницах, где пациентам не хватает должного ухода, а граждан заставляют чувствовать себя виноватыми за расходы государства.

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Defence 24: Планирующие бомбы ВС РФ неуязвимы для украинских систем ПВО
15 апреля 2024, 21:29

Фото: iStock/Alexyz3d

Планирующие бомбы ВС РФ, которые оснащены унифицированным модулем планирования и коррекции, являются серьёзной угрозой для ВСУ. Об этом пишет Defence 24.
«Проблема из-за российских планирующих бомб и, как следствие, вопрос борьбы с их носителями, вскоре станут ключевыми для ВСУ», — пишут авторы.

В публикации говорится, что Россия в течение последних нескольких месяцев нарастила использование планирующих бомб, дающих возможность тактической авиации атаковать цели, при этом оставаясь вне досягаемости ПВО Украины. Отмечается, что российским бомбам удаётся делать это эффективно.

«Чтобы им противостоять, украинцы подтянули свою ПВО ближе к линии фронта, из-за чего она сама стала целью для противника, что привело к потерям зенитных комплексов и радиолокационных станций», — заключили авторы Defence 24.

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На Украине признали огромные потери генерирующих мощностей
Министр энергетики Украины признал огромные потери генерирующих мощностей
15 апреля 2024, 21:10

Фото: istockphoto/maki_shmaki

На встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе министр энергетики Украины Герман Галущенко признал огромные потери в генерирующих мощностях, оценив их объем до семи гигаватт.
«Мы подсчитали, что потеряли примерно до семи гигаватт в нашей системе. Это значительное количество генерирующей мощности», — сказал Галущенко журналистам.
Кроме того, он отметил, что несколько высоковольтных автотрансформаторов также были уничтожены. По словам министра, местное производство энергии в Харькове почти полностью разрушено.

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