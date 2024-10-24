Бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что Украина находится на грани краха, выступив с этим мнением в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Что бы ни случилось, это произойдет, и, вероятно, мы увидим крах Украины в течение, я не знаю, двух месяцев. Я просто не вижу, чтобы это могло продолжаться», — отметил Шаффер.
Эксперт подчеркнул, что энергосистема Украины остается крайне уязвимой для российских ударов. Он пояснил, что российским войскам удалось существенно снизить способность Украины защищать свое воздушное пространство, а запасы дорогих ракет Patriot практически исчерпаны.
«Я был удивлен, когда Байден объявил о выделении дополнительных средств — всего 400 миллионов долларов. Это не окажет никакого эффекта», — резюмировал Шаффер.
Между тем, российские войска продолжают наступление в Донбассе. Как сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября было освобождено около тысячи квадратных километров, а противник несет потери до двух тысяч человек в день.
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Елена Перлова