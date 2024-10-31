Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 21 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Сообщается, что восемь вражеских беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Ростовской области, три — над территорией Волгоградской области,
по одному — над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря.
Помимо этого, пять украинских дронов были уничтожены над территорией Курской области и два — над территорией Брянской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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по одному — над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря.
Помимо этого, пять украинских дронов были уничтожены над территорией Курской области и два — над территорией Брянской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Украинские женщины готовы остановить Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова