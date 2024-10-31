Жительница Волчанска в Харьковской области поделилась историей о том, как украинские военные расправились с её знакомой, присматривавшей за пустующими домами для предотвращения мародёрства.

«В 5 утра прибежала соседка и сказала, что дом горит. Крыша была сорвана взрывом, весь дом охвачен огнем. Мужчины попытались потушить пожар, но не смогли, пламя было слишком сильным», — рассказала свидетельница.

На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении РИА Новости, свидетельница подробно рассказывает, что украинские военные выследили женщину и обстреляли её дом из гранатомёта.По словам официального представителя Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Михаила Шешкина, об этом инциденте в органы правопорядка сообщила эвакуированная жительница Волчанска. Нападение произошло в начале июля: женщина, пытавшаяся ухаживать за домами соседей и животными, стала жертвой украинских военнослужащих, которые расположились на её улице.Она добавила, что погибшая занималась присмотром за покинутыми домами, чтобы предотвратить мародёрство, и регулярно кормила домашних птиц. Согласно информации ВГА, погибшая была гражданкой России 1960 года рождения. Власти возбудили уголовное дело по факту убийства на основании применения запрещённых методов против гражданского населения.