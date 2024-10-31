Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией РФ 21 БПЛА ВСУ
Фото: istock/sommersby

Фото: istock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 21 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Сообщается, что восемь вражеских беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Ростовской области, три — над территорией Волгоградской области,
по одному — над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря.



Помимо этого, пять украинских дронов были уничтожены над территорией Курской области и два — над территорией Брянской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Украинские женщины готовы остановить Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ВСУ якобы атаковали город Железногорск Курской области

Многие жители северной части Киевской области внезапно «переселились» в Белоруссию

Десант предотвратил попытку прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области
#всу
#минобороны
#рф
#пво
#дроны
Жительница Волчанска рассказала о расправе ВСУ над женщиной
31 октября 2024, 06:39

Фото: istock/Sviatlana Lazarenka

Жительница Волчанска в Харьковской области поделилась историей о том, как украинские военные расправились с её знакомой, присматривавшей за пустующими домами для предотвращения мародёрства.
На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении РИА Новости, свидетельница подробно рассказывает, что украинские военные выследили женщину и обстреляли её дом из гранатомёта.

По словам официального представителя Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Михаила Шешкина, об этом инциденте в органы правопорядка сообщила эвакуированная жительница Волчанска. Нападение произошло в начале июля: женщина, пытавшаяся ухаживать за домами соседей и животными, стала жертвой украинских военнослужащих, которые расположились на её улице.

«В 5 утра прибежала соседка и сказала, что дом горит. Крыша была сорвана взрывом, весь дом охвачен огнем. Мужчины попытались потушить пожар, но не смогли, пламя было слишком сильным», — рассказала свидетельница.
Она добавила, что погибшая занималась присмотром за покинутыми домами, чтобы предотвратить мародёрство, и регулярно кормила домашних птиц. Согласно информации ВГА, погибшая была гражданкой России 1960 года рождения. Власти возбудили уголовное дело по факту убийства на основании применения запрещённых методов против гражданского населения.
#нападение
#дело
#пожар
#военные
#дом
#уголовное дело
#женщина
#мужчины
#новости
#крыша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военнопленный рассказал о «мертвых душах» в ротах ВСУ
Военнопленный рассказал о «мертвых душах» в ротах ВСУ из-за потерь и коррупции
31 октября 2024, 06:33

В рядах 58-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) существуют роты с так называемыми «мертвыми душами» — военнослужащими, которые числятся в составе подразделений, но на деле уже погибли или пропали без вести.
Об этом сообщил военнопленный Роберт Погорелов, ранее служивший в специализированном батальоне бригады и мобилизованный из числа украинских заключенных. По его словам, батальон, в котором он служил, состоял из 120 человек, однако в некоторых ротах численность не превышала восьми бойцов, что позволяло искусственно завышать численный состав.

«Списывалось оружие, зарабатывались деньги. Пропавшие без вести — ещё одна форма манипуляции, о которой молчат офицеры, в том числе те, кто, так сказать, в доле», — сообщил он РИА Новости.
Погорелов также утверждает, что на погибших военнослужащих продолжают получать зарплату, а техника, значащаяся за погибшими, списывается и продается.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике на мемориальном комплексе Саур-Могила состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих горного мотострелкового батальона «Медведи» группировки войск «Центр». Военнослужащие получили государственные награды за проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Читайте также:

ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области

В США ответили, почему боевикам ВСУ нет смысла продолжать боевые действия

Эксперт ответил, что вынудит ВСУ отступить в Донбассе
#сша
#деньги
#медведи
#оружие
#награды
#техника
#человек
#церемония
#новости
#всу
#удар
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Горных мотострелков группировки «Центр» наградили в зоне СВО
31 октября 2024, 06:26

Фото: istock/Anton Litvintsev

В Донецкой Народной Республике на мемориальном комплексе Саур-Могила состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих горного мотострелкового батальона «Медведи» группировки войск «Центр».
Военнослужащие получили государственные награды за проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Церемонию возглавил командир батальона подполковник Алексей Гуреев, который вручил личному составу медали «За отвагу» и «За храбрость». В ведомстве подчеркнули, что награды были присуждены за самоотверженность и высокую боевую готовность, продемонстрированные на передовой.

Ранее сообщалось, что министерство обороны России сообщило о нанесении удара по опорному пункту украинских сил в Запорожской области на ореховском направлении. Удар был выполнен минометными расчетами новороссийских десантников, в результате которого противник понес потери в личном составе.

Читайте также:

В США ответили, почему боевикам ВСУ нет смысла продолжать боевые действия

Эксперт ответил, что вынудит ВСУ отступить в Донбассе

Добряк: власти Украины полностью закроют Красноармейск для обороны
#медали
#награды
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области
31 октября 2024, 05:51

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России сообщило о нанесении удара по опорному пункту украинских сил в Запорожской области на ореховском направлении.
Удар был выполнен минометными расчетами новороссийских десантников, в результате которого противник понес потери в личном составе.

«Расчеты 120-мм минометов Новороссийских десантников нанесли огневое поражение и уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте на ореховском направлении», — говорится в сообщении ведомства.
Запорожская область, расположенная в нижнем течении Днепра, стала частью России после референдума в сентябре 2022 года, результаты которого не признаются Киевом. В настоящее время более 70% территории региона контролируется российскими войсками, в то время как украинские силы удерживают оставшуюся часть, включая областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области является город Мелитополь.

Читайте также:

В США ответили, почему боевикам ВСУ нет смысла продолжать боевые действия

Эксперт ответил, что вынудит ВСУ отступить в Донбассе

Добряк: власти Украины полностью закроют Красноармейск для обороны
#город
#запорожская область
#всу
#удар
#запорожье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США ответили, почему боевикам ВСУ нет смысла продолжать боевые действия
Дэвис: боевикам ВСУ бессмысленно продолжать боевые действия после Селидово
30 октября 2024, 22:40

Фото: istockphoto/IherPhoto

На фоне потери Селидово и прочих территорий Донбасса боевикам ВСУ нет смысла вести боевые действия дальше. Такое мнение выразил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в беседе с YouTube-каналом Deep Dive.
Офицер отметил потери украинских радикалов, включая их личный состав, и уверен, что «конец очевиден».

«…Любой рациональный человек скажет, что мы сделали все возможное, пора признать реальность и просто довести дело до милосердного конца на лучших условиях, которые мы можем получить, потому что нет никакого смысла продолжать дальше», — сказал Дэвис.
Он добавил, что ВС РФ продолжают освобождать пункт за пунктом, когда у ВСУ нет ни ресурсов, ни боеприпасов с вооружением, ни живой силы, резюмировал эксперт.

Ранее российский военный аналитик ответил, что вынудит боевиков ВСУ отступить в Донбассе.

Читайте также:

Добряк: власти Украины полностью закроют Красноармейск для обороны

Politico: Киев озадачила реакция на просьбу Зеленского дать ракеты «Томагавк»

Зеленский назвал причину отступления ВСУ в зоне СВО
#мир
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#новости
#конфликт
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт ответил, что вынудит ВСУ отступить в Донбассе
Эксперт Гагин: возможное взятие в клещи Курахово в ДНР вынудит ВСУ отступить
30 октября 2024, 22:00

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Освобождение Угледара и Селидово в Донбассе позволяет бойцам ВС РФ взять Курахово в клещи, а боевики ВСУ будут вынуждены отступить, поскольку их отрежут от путей снабжения. Об этом пишет РИА Новости, сославшись на военного аналитика Яна Гагина.
«Здесь есть такие предпосылки к тому, что мы сможем опять, так же применить тактику клещей, тактику взятия в тактическое окружение, что может лишить противника возможности снабжать свою группировку в населенном пункте, может лишить его возможности проводить ротацию и вывоз раненых в том числе. Это обескровит группировку в самом городе, и противник, как ранее, будет вынужден отступить из него», — прокомментировал собеседник.
Он добавил, что из населенного пункта Курахово дальше некуда отступать, ведь за ним лишь поля. По мнению эксперта, противник окажется в крайне тяжелом положении из-за заморозков на неподготовленных полевых позициях.

Ранее сообщалось, какой город полностью закроют власти Украины и для чего.

Читайте также:

РИА Новости: делегация Украины поскандалила на конференции Красного Креста

Politico: Киев озадачила реакция на просьбу Зеленского дать ракеты «Томагавк»

Глава Днепропетровской ОВА Лысак: промышленное предприятие повреждено
#мир
#россия
#украина
#днр
#донбасс
#война
#сво
#всу
#вс рф
#новости
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Добряк: власти Украины полностью закроют Красноармейск для обороны
30 октября 2024, 21:23

Фото: istockphoto/undefined undefined

Красноармейск (укр. Покровск) будет закрыт на выезд и въезд властями Украины для дальнейшей обороны, местных призывают к активной эвакуации, сообщил руководитель военной администрации города Сергей Добряк. Его слова приводит «Общественное. Новости».
«Призываем людей эвакуироваться, потому что город будет блокироваться полностью для захода и выхода из микрорайонов, улиц. Люди видят, что мы блокируем уже окрестности города», — сказал чиновник.
По его словам, возведение фортификаций не прекращается, в то время как критическая городская инфраструктура практически ликвидирована.

«В городе становится все более небезопасно, критическая инфраструктура почти разрушена, процентов на 70», — добавил Добряк.

По его данным, в Красноармейске осталось почти 12 тысяч человек, а эвакуация замедлена.

Читайте также:

РИА Новости: делегация Украины поскандалила на конференции Красного Креста

Politico: Киев озадачила реакция на просьбу Зеленского дать ракеты «Томагавк»

Глава Днепропетровской ОВА Лысак: промышленное предприятие повреждено
#мир
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РИА Новости: делегация Украины поскандалила на конференции Красного Креста
30 октября 2024, 20:49

Фото: istockphoto/olrat

Делегация Украины поскандалила на конференции Красного Креста в Женеве, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник. Таким образом делегаты Незалежной нарушили правило, не вступать в споры, имеющие политический характер.
«Председатель Международной конференции несколько раз напомнила всем участникам, чтобы они не делали политических заявлений любого рода. Бюро Международной конференции решит, что останется в материалах конференции, а что нет, но любые политические заявления будут удалены», — приводит ответ пресс-службы Красного Креста на запрос РИА Новости.

Также, согласно правилам, нельзя вступать в споры, имеющие расовый, религиозный или идеологический характер. По данным источников, украинские делегаты обвиняли РФ в продолжающихся боевых действиях.

Красный Крест является крупнейшей гуманитарной сетью в мире, которая работает в более чем 190 странах, объединяя национальные общества, которые помогают нуждающимся и уязвимым группам населения.

Читайте также:

В США объяснили цель новых антироссийских санкций

Свищёв раскрыл связь выборов в США с российским спортом

АНО «Диалог» обвиняет ФБР в фейках и подает иск в американский суд
#мир
#украина
#новости
#скандал
#дипломат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Politico: Киев озадачила реакция на просьбу Зеленского дать ракеты «Томагавк»
30 октября 2024, 20:47

Фото: istockphoto/e-crow

Чиновники Украины озадачены негативной подачей журналистов данных о просьбе главы киевского режима Владимира Зеленского дать республике дальнобойные ракеты «Томагавк». Об этом пишет издание Politico. По словам неназванного украинского должностного лица, военные США рассмотрели «победный план» и отметили его реалистичность.
«Высокопоставленные киевские чиновники... были... в недоумении из-за того, что эта информация была разглашена в негативном ключе», — сказано в материале.
Ранее Зеленский заявлял, что на Украину из-за «плана победы» давят западные союзники, поскольку считают, что Киев «хочет слишком многого».

Владимир Зеленский, чей президентский срок истек 20 мая, в своей предвыборной кампании обещал прекратить конфликт в стране. Однако, получив большинство на выборах, он продолжил риторику своих предшественников.

Читайте также:

Глава Днепропетровской ОВА Лысак: промышленное предприятие повреждено

Кадыров раскрыл потери противника при ударе по Генштабу ВСУ в Киеве

В Венгрии пресекли попытку иностранных спецслужб отправить оружие Украине
#мир
#украина
#владимир зеленский
#ракета
#оружие
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников