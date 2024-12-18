«Удар последней надежды» ВСУ ожидается в Курской области

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ВСУ готовят в Курской области очередную мощную атаку, которую сами называют «ударом последней надежды». Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.
По словам эксперта, в Курской области сейчас наблюдается относительное затишье, несмотря на удачные атаки ВС РФ.
Он пояснил, что так называемый «удар последней надежды» ВСУ может начаться уже очень скоро. При этом противник пытается всеми силами скрыть, где именно и когда он случится.
Подоляка также отметил, что бойцы ВС РФ в ходе удачного штурма ввернули контроль над населенным пунктом Черкасская Конопелька.
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«Причина — опасность, которую может представлять нам «удар последней надежды» (как его называют в украинских штабах)», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что так называемый «удар последней надежды» ВСУ может начаться уже очень скоро. При этом противник пытается всеми силами скрыть, где именно и когда он случится.
Подоляка также отметил, что бойцы ВС РФ в ходе удачного штурма ввернули контроль над населенным пунктом Черкасская Конопелька.
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Элина Позднякова