Удары дронов ВС РФ заставили ВСУ поменять военную логистику между Сумами и Харьковом

07 июня 2026, 07:20

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Российские дроны ударами по логистической цепи заставили ВСУ поменять маршруты переброски техники между Харьковом и Сумами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.