Удары дронов ВС РФ заставили ВСУ поменять военную логистику между Сумами и Харьковом
Российские дроны ударами по логистической цепи заставили ВСУ поменять маршруты переброски техники между Харьковом и Сумами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
В Харьковской области действуют группировки войск «Север» и «Запад». Первая уничтожает живую силу ВСУ в Сумской области, вторая — в ДНР. За последние сутки украинцы потеряли в зоне ответственности бойцов РФ около 390 солдат, танк, две бронемашины, 30 автомобилей и два артиллерийских орудия.
Более того, при сложившихся условиях ВСУ приходится пересматривать свои логистические схемы в Харьковской и Сумской областях. Отмечается, что теперь переброску военной техники из одного областного центра в другой украинские силы осуществляют через Полтавскую область.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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