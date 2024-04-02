Военкор Подоляка опубликовал видео, где жители Харькова массово покидают город

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk
После заявления украинских властей о повреждении инфраструктуры, жители Харькова стали массово уезжать из города. Соответствующие кадры опубликовал блогер Юрий Подоляка в своем телеграм-канале.
На видеозаписи видно, как на выезде из Харькова сформировался большой автомобильный затор.
Убыль населения может быть связана с перебоями с электричеством, которые образовались после нанесения ударов ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры.
Прежде о разрушении энергообъектов города сообщал мэр Харькова Игорь Терехов.
Читайте также:
«Украина рискует потерять Чёрное море»: Илон Маск призвал Киев к переговорам
Безпалько: Украина потеряет свою значимость, утратив выход к Чёрному морю
Кличко заявил, что Украина не намерена отдавать России территории
Убыль населения может быть связана с перебоями с электричеством, которые образовались после нанесения ударов ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры.
Читайте также:
«Украина рискует потерять Чёрное море»: Илон Маск призвал Киев к переговорам
Безпалько: Украина потеряет свою значимость, утратив выход к Чёрному морю
Кличко заявил, что Украина не намерена отдавать России территории
Анастасия Хохлова