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Военкор Подоляка опубликовал видео, где жители Харькова массово покидают город

02 апреля 2024, 08:06
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

После заявления украинских властей о повреждении инфраструктуры, жители Харькова стали массово уезжать из города. Соответствующие кадры опубликовал блогер Юрий Подоляка в своем телеграм-канале.
На видеозаписи видно, как на выезде из Харькова сформировался большой автомобильный затор.


Убыль населения может быть связана с перебоями с электричеством, которые образовались после нанесения ударов ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры.


Прежде о разрушении энергообъектов города сообщал мэр Харькова Игорь Терехов.

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#украина
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#вс рф
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ВСУ специально подставили под удар ВС РФ экипаж ЗРК Patriot из США
Царьград: ВСУ намеренно подставили под удар ВС РФ экипаж ЗРК Patriot из США
02 апреля 2024, 08:50

Фото: iStock/MikeMareen

Киев мог намеренно подставить под ракетный удар ВС РФ американский экипаж ЗРК Patriot, который был уничтожен в Харьковской области.
Об этом пишет «Царьград» со ссылкой на собственный источник в российских спецслужбах.

«ЗРК с американскими инструкторами оказался каким-то образом неприкрытым чуть ли не на линии боевого соприкосновения. Где его наши успешно вычислили и уничтожили. То есть выходит, Киев мог подставить своих же западных партнеров», — говорится в статье.

При этом уточняется, что Украина могла отомстить за уничтожение российского самолёта на борту военнопленные, предназначенные для обмена. Источник отметил, что ответственность за удар по самолету лежит на наемниках из США. Именно они 12 марта управляли установкой Patriot, из которой был сделан выстрел.

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#украина
#киев
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ВС РФ ликвидировали в зоне СВО лучшего разведчика Зеленского Гизимчука
02 апреля 2024, 08:09

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В зоне СВО ликвидирован лейтенант ВСУ Владимир Гизимчук, который считался лучшим полевым разведчиком президента Украины Владимира Зеленского. Такие данные приводит военкор Руслан Татаринов в своем Telegram-канале «Шёпот Фронта».
«Сообщают, об уничтожении лучшего полевого разведчика Зеленского, лейтенанта Гизимчука Владимира. Уничтожен кинжальным огнём в засаде со своей группой под Тернами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ликвидировать разведчика удалось 1 апреля в Донецкой области.

28 марта также сообщалось, что российские военные ликвидировали на границе с Белгородской областью боевика-перебежчика из украинского легиона «Свобода России»* Дани Акеля с позывным «Апостол».

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*организация признана террористической и запрещена в РФ
#сво
#вс рф
#всу
#военные
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Часов Яр теряет своё стратегическое значение для Украины
Кимаковский: Часов Яр теряет своё стратегическое значение для Украины
02 апреля 2024, 07:19

Фото: iStock/Jakub Laichter

Город Часов Яр в ДНР, являвшийся важным логистическим центром для командования ВСУ, теряет стратегическое значение для ВСУ из-за продвижения в его сторону армии России. Об этом рассказал советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
По его словам, российские военные находятся всего в одном км от Часов Яра, а у ВСУ появились проблемы, так как этот город является для них логистическим центром, где обустроены склады и укрепрайоны.

«Сейчас под нашим контролем находятся фактически все дороги, поэтому для ВСУ этот город уже в скором времени потеряет стратегическое значение, которое было до артемовской и часовоярской операций», — цитирует РИА Новости Климаковского.

Он пояснил, что Часов Яр ВСУ ещё с 2014 года использовали для ротации. В город привозили новые подразделения из других регионов Украины. А в Артёмовске грузили части, пострадавшие в боях. То есть эти два железнодорожных узла были ключевыми для командования ВСУ, заключил советник Пушилина.

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#дороги
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#военные
#город
#новости
#всу
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В Германии раскрыли число переданных Украине танков Leopard
В ФРГ заявили, что Украине передали 55 танков Leopard 1A5 и 18 Leopard 2A6
02 апреля 2024, 06:35

Фото: istock / cla78

Парламентский статс-секретарь Минобороны ФРГ Симтье Меллер подсчитала количество переданных Киеву основных боевых танков Leopard.
Отвечая на запрос члена бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Али Аль-Дайлами, Меллер заявила, что Киеву было передано 55 танков класса Leopard 1A5 и 18 танков класса Leopard 2A6. Об этом пишет «Лента.ру».
«Федеральное правительство Украины гарантировало, что расходы на ремонт этих основных боевых танков будут покрыты», — сказано в ответе статс-секретаря.
Ранее стало известно, что на Авдеевском направлении уничтожен очередной танк Abrams. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу доложил об уничтоженной с начала 2024 года западной техники в зоне проведения СВО. ВС РФ уже ликвидировало 9 танков Abrams и Leopard. Помимо этого, на Украине наблюдаются трудности с применением немецких танков Leopard-2, писал журнал Foreign Affairs. По данным издания, причина в том, что Киев не может должным образом обслуживать эту технику.

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Российские разведчики захватили позицию ВСУ у Соледара, применяя лишь дроны
02 апреля 2024, 05:58

Фото: iStock/ NiseriN

Российские разведчики штурмовали и захватили позицию ВСУ в районе Соледара исключительно при помощи дронов. Об этом заявил ТАСС соучредитель компании «Беспилотные технологии», основатель благотворительного фонда «Донбасс» Иван Утенков.
«Мы только неделю назад вернулись из командировки, работали на запорожском направлении и в районе Соледара. В районе Соледара <…> разведывательный батальон осуществил штурм с использованием исключительно дронов, ни одного человека из личного состава не потеряли и не было раненых. Использовали исключительно дроны типа Mavic и FPV, в результате чего была занята позиция. И один боец ВСУ сделал правильное решение — сдался», — сообщил Утенков.

Он также добавил, что дроны активно применяются, чтобы доставлять продукты и воду для военнослужищих на отдаленных позициях.

Ранее в Минобороны рассказали об успешном применении беспилотников для разминирования проходов для бронетехники.

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#военные
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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
02 апреля 2024, 05:06

Фото: istock / bpawesome

На территории Белгорода и Белгородского района объявлена ракетная опасность. Об этом информирует Телеграм-канал мэрии города.
В сообщении призывают местных жителей оставаться дома, а также не приближаться к окнам.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о девяти пострадавших при обстреле Белгорода. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Гладков сообщил о девяти пострадавших при обстреле Белгорода

#опасность
#дома
#обстрел
#украина
#белгородская область
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В Киеве объявили о создании дронов большой дальности
Министр Федоров заявил о дронах у ВСУ с дальностью более тысячи км
02 апреля 2024, 04:56

Фото: istock / vadimrysev

У Вооруженных сил Украины появились дроны, дальность полёта которых составляет более тысячи километров. Об этом заявил глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью изданию Die Welt.
Министр пояснил, что большая часть украинских БПЛА имеют радиус действия от 700 до 1000 километров. Отмечается, что именно с помощью таких беспилотников украинские войска атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Помимо этого, как утверждает Федоров, к концу этого года на фронте можно ожидать появления первых дронов с искусственным интеллектом.

Напомним, до этого главком ВСУ Александр Сырский назвал развитие беспилотных систем Украины и подготовку операторов своим приоритетом.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил оказать помощь «Русскому куполу» в развитии систем подавления БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#заводы
#беспилотник
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Гаврилов рассказал, какой миф Россия развенчала на Украине
02 апреля 2024, 04:11

Фото: iStock/ Michele Ursi

Россия извлекла полезные уроки и развенчала множество мифов в ходе спецоперации на Украине, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, слова которого передает РИА Новости.
«Уроки извлечены действительно полезные. В ходе СВО Россия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. Всему миру стало очевидно, что использование ВСУ западного вооружения и якобы передовых натовских методов планирования операций не может обеспечить превосходство на поле боя», — сказал он.

По словам дипломата, на сегодняшний день для российского оружия нет «ничего уникального и неуязвимого». А многая российская и советская техника превосходит по боевым характеристикам западное вооружение. Российский оборонно-промышленный комплекс сначала адаптировался к работе в условиях беспрецедентного санкционного давления, и после кратно увеличил мощности на отдельных направлениях, отметил Гаврилов.

Он также обратил внимание на падение акций производителей американских танков Abrams, британских Challenger и немецких Leopard.

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#вооружение
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Военнослужащий объяснил, почему у польских наемников на стороне ВСУ плохая мотивация
Российский боец: на Донецком направлении часто встречаются польские наемники
02 апреля 2024, 04:06

Фото: istock / Anna_Anikina

На донецком направлении можно часто встретить польских наемников, воюющих за деньги. Военнослужащий из 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным «Бошка» рассказал РИА Новости, что это сказывается на их уровне подготовки и мотивации.
Отмечается, что накануне боец был награжден орденом Мужества за службу.

«Штурмовали (поселок) Победу (около Донецка и Марьинки — прим. ред.), там тоже интересно было. С поляками увиделись. Залетели туда на «бэхах» (БМП), выполняли свою работу. Встретились с военнослужащими ВСУ — вот как я с вами сейчас. Было весело, было жарко. Повоевали, отвоевали», — рассказал военный.
Он заявил, что польские военные были в населенном пункте в качестве штурмовиков. «Бошка» определил их национальность по разговорам на польском языке. Собеседник издания также отметил, что польские бойцы, вероятнее всего, наёмники.

«Люди, наверное, шли за деньгами. Поэтому там больше не военного опыта, а просто желание денег. Поэтому ничего особого. Воевали хорошо, но недолго», — рассказал он.
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