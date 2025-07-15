Подготовка ВС РФ к окружению Покровска, освобождение населенных пунктов Маяк и Малиновка: последние новости СВО на 15 июля
Курская область
На участках фронта в районе Тёткино и Глушково украинские войска продолжают попытки проникнуть на территорию РФ. Мотострелковые части ВС РФ в ходе боёв не только предотвратили попытку прорыва украинских сил из Рыжевки в направлении Тёткино, но и перешли в успешную контратаку. В результате грамотных действий российских военных противник был выбит из семи стратегически важных домовладений в приграничном селе, что позволило закрепить новые рубежи обороны.
На Глушковском направлении воздушно-десантные войска РФ провели эффективную зачистку лесополос в районе Бессаловки, ликвидировав скрывавшиеся там диверсионные группы. Одновременно была отражена ещё одна попытка наступления ВСУ — на этот раз из Павловки в направлении посёлка Новый Путь. Применение точного артиллерийского огня и боевых БПЛА позволило уничтожить большую часть атакующих сил противника, остальные в панике отступили.
Сумское направление
Мотострелковые подразделения ВС РФ, преодолев ожесточённое сопротивление противника, полностью очистили от украинских формирований несколько ключевых домовладений в населённом пункте Варачино. Кроме того, российские военные успешно продвинулись в западной части Юнаковки, закрепившись на новых рубежах. Параллельно были проведены зачистки прилегающих лесных массивов, где уничтожены три диверсионно-разведывательные группы противника.
За прошедшие сутки украинская сторона предприняла три безуспешные контратаки в районе Кондратовки и две атаки у Андреевки. В наступлении противник задействовал более 20 человек личного состава. Более половины живой силы ВСУ было уничтожено. Российские военные продолжают уверенно удерживать занятые позиции, методично подавляя все попытки противника перейти в наступление.
Харьковское направление
На данном направлении российские подразделения продолжают методичное наступление, добиваясь успехов на нескольких участках фронта. В районе Дегтярного штурмовые группы ВС РФ завершили зачистку пяти жилых домов и двух административных зданий в северной части населенного пункта. В настоящее время ведется закрепление на освобожденных территориях.
На восточном фланге, в районе Мелового, российские войска расширили зону контроля в приграничных лесных массивах, продвинувшись на 1,5 километра вглубь территории. Особенно ожесточенные бои продолжаются в Волчанске, где российские подразделения ведут штурмовые действия на территории маслозавода.
Запорожское направление
На Запорожском фронте российские войска добились значительного успеха, полностью освободив населённый пункт Малиновка. В результате интенсивных боевых действий подразделения ВС РФ заняли новые позиции и продолжают продвижение в двух ключевых направлениях: на северо-запад, в сторону населённого пункта Зелёный Гай, и на запад, в сторону населённого пункта Червоный.
Военэксперт объяснил, почему это лето может стать решающим для армии России
Угледарское направление
На Угледарском направлении российские войска продолжают наступательные операции, ведя ожесточённые бои в районах Темировки, Камышевахи и Малиевки. Успешно освобождены бывшие позиции ВСУ на стратегически важной трассе, ведущей к Искре, что позволило перерезать одну из ключевых линий снабжения противника. Активные боевые действия развернулись на подступах к Новохатскому и Зелёному Гаю, где российские подразделения методично вытесняют украинские силы, создавая угрозу флангового охвата их оборонительных рубежей.
Покровское направление
Данное направление остаётся одним из самых напряжённых. Минобороны РФ объявило об освобождении посёлка Маяк, что стало одним из последних шагов в подготовке окружения Покровска. В настоящее время российские войска развивают наступление на Новоэкономическое, Новоторецкое и Фёдоровку, стремясь перерезать последние маршруты снабжения группировки ВСУ в Покровске и Мирнограде. Освобождение Николаевки и Мирного создало плацдарм для удара вглубь Днепропетровской области.
Краснолиманское направление
Российские войска закрепились на линии Зелёная Долина — Глущенково — Новосёловка, отразив несколько попыток контратак противника. Продолжаются интенсивные боевые действия в районе Оскольского водохранилища, где подразделения ВС РФ ведут наступательные операции, методично вытесняя украинские силы с ключевых позиций.
Константиновское направление
На Константиновском направлении продолжаются интенсивные бои, где российские войска развивают наступление по нескольким осям. На западном участке, в районе Попова Яра и Полтавки, идут ожесточённые встречные сражения, в ходе которых ВС РФ отражают контратаки противника, пытающегося удержать ключевые логистические маршруты.
Восточнее российские подразделения успешно взламывают оборону ВСУ в районе Яблоновки и Русин Яра, продвинувшись на 1 км и заняв высотные позиции между Степановкой и Русин Яром. В настоящее время на восточных границах Катериновки происходят ожесточённые столкновения. Противник сопротивляется, осознавая, что потеря этого населённого пункта и соседнего Клебан-Быка может привести к быстрому окружению группировки ВСУ в районе Щербиновка–Петровка. Это создаст угрозу для выхода российских войск к южным окраинам Константиновки, что поставит под угрозу всю оборону города.