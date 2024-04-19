ВСУ расстреляли мужчину за сотрудничество с Россией

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Украинские военнослужащие расстреляли мужчину на правом берегу Днепра в подконтрольном им части Херсонской области из-за подозрений в связи с Российской Федерацией. Об этом сообщил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град» в разговоре с изданием РИА Новости.
«Фактов преступлений очень много, из последнего: мужчину в селе Кизомыс вэсэушники просто расстреляли, заподозрив в работе на россиян», — сообщил собеседник информагентства.«Град» рассказал об еще одной ситуации, когда мужчину обвинили в госизмене за продажу угля и дров военнослужащим ВС РФ. Теперь ему грозит до 12 лет тюремного заключения.
До этого депутат херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что ВСУ фактически вернули Херсон в условия фашисткой оккупации, в городе правит террор и насилие. Как утверждает парламентарий, поступают сообщения об избиениях и похищениях мирного населения.
Ранее сообщалось, что «Волнорез» не дал дронам ВСУ поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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