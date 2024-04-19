Военный раскрыл, что помогает ВСУ атаковать российские города

Фото: istockphoto/zabelin
Украинские солдаты пользуются направлением ветра при атаке на Россию. Об этом изданию URA.RU рассказал бывший военный метеоролог, подполковник запаса Александр Ильин.
Он пояснил, что ВСУ используют для атак метеорологические шары, которые достигают двух метров в диаметре, в связи с чем ими сложно управлять. Благодаря направлению ветра, бойцы облегчают эту задачу и запускают такие метеозонды со взрывчаткой на российские регионы.
Ильин отметил, что постоянно противник не может использовать метеозонды и прибегает к ним только в благоприятных погодных условиях.
По словам подполковника, на подобное вооружение ВСУ крепят взрывчатые и зажигательные вещества. Кроме того, на него может быть установлен контроллер, который по координатам отстегнет подвесную систему в нужном для ВСУ месте.
Читайте также:
Представитель командования группировки «Юг» ВСУ Гуменюк уволен на Украине
ВСУ расстреляли мужчину за сотрудничество с Россией
ВСУ всю ночь пытались поразить дронами оставленный в поле «Солнцепек»
Ильин отметил, что постоянно противник не может использовать метеозонды и прибегает к ним только в благоприятных погодных условиях.
По словам подполковника, на подобное вооружение ВСУ крепят взрывчатые и зажигательные вещества. Кроме того, на него может быть установлен контроллер, который по координатам отстегнет подвесную систему в нужном для ВСУ месте.
Читайте также:
Представитель командования группировки «Юг» ВСУ Гуменюк уволен на Украине
ВСУ расстреляли мужчину за сотрудничество с Россией
ВСУ всю ночь пытались поразить дронами оставленный в поле «Солнцепек»
Анастасия Хохлова