Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot в борьбе с российскими авиабомбами

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Системы ПВО Patriot не способны обеспечить Украине надёжную защиту от российских корректируемых авиабомб (КАБ). Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в беседе с изданием Philadelphia Inquirer.
Подчеркнём, что вслед за этим заявлением лидер вновь попросил у западных союзников ракеты большой дальности.
Зеленский указал на то, что ракеты для системы ПВО Patriot очень дорогие, а для противодействия ВС РФ их может понадобиться и сотни, и даже тысячи.
Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что предпринимаемые ВСУ меры по борьбе с российскими беспилотниками типа «Герань» стали малоэффективными из-за новой тактики ВС РФ. Российские войска сменили высоту полёта со 100-200 метров до 1000, что позволяет оставаться незамеченными для систем ПВО.
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Зеленский указал на то, что ракеты для системы ПВО Patriot очень дорогие, а для противодействия ВС РФ их может понадобиться и сотни, и даже тысячи.
Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что предпринимаемые ВСУ меры по борьбе с российскими беспилотниками типа «Герань» стали малоэффективными из-за новой тактики ВС РФ. Российские войска сменили высоту полёта со 100-200 метров до 1000, что позволяет оставаться незамеченными для систем ПВО.
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Анастасия Чинкова