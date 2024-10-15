ВСУ разбросали мины «Лепесток» по Белгородской области: автомобиль подорвался

Фото: istock/Yaroslav Litun
Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника разбросали противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток» по территории Белгородской области. В результате этого инцидента в Белгородском районе на одной из мин подорвался легковой автомобиль.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, оперативные службы перекрыли участок дороги от окраины Красного Октября в сторону села Чайки для обеспечения безопасности населения и разминирования территории.
Боевики ВСУ впервые продемонстрировали истребитель советского производства Су-27, который вооружили управляемыми бомбами GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB), информирует Army Recognition. На кадрах можно увидеть процесс установки снарядов на держатель BRU-61, вмещающий четыре SDB. Держатель ставили с помощью специального адаптера на обычный пилон истребителя.
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«В районе села Красный Октябрь произошел подрыв автомобиля на мине. К счастью, никто не пострадал», — отметил Гладков.
По его словам, оперативные службы перекрыли участок дороги от окраины Красного Октября в сторону села Чайки для обеспечения безопасности населения и разминирования территории.
Боевики ВСУ впервые продемонстрировали истребитель советского производства Су-27, который вооружили управляемыми бомбами GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB), информирует Army Recognition. На кадрах можно увидеть процесс установки снарядов на держатель BRU-61, вмещающий четыре SDB. Держатель ставили с помощью специального адаптера на обычный пилон истребителя.
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Елена Перлова