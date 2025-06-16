Российский боец рассказал о том, как фронт ВСУ «обвалился» на 40 километрах
Российские войска добились значительного продвижения на Донецком направлении: фронт ВСУ «обвалился» на ширине около 40 километров. Наступление развивается по всей ширине этого участка, сообщил РИА Новости замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Лек».
«Фронт у военнослужащих украинской армии обвалился, около 40 километров. Сорок километров по всему фронту мы продвинулись вперед. Мы передвигаемся от Малиновки на Север», — сказал собеседник РИА Новости.Замкомандира «Лек» выразил уверенность в дальнейшем развитии наступления в сторону Краматорска и его освобождение в скором времени. Он подробно описал тактику, примененную при освобождении Малиновки: в операции были задействованы мотогруппы и группа на гусеничной технике. Пешее подкрепление действовало небольшими группами по пять-шесть человек.
Медведь бросился на туристов и столкнул одного из них в ущелье
«Заход был совершен в наглую, агрессивно, чего противник не ожидал», — пояснил «Лек».После вклинивания штурмовики продвигались по лесополосе, преодолевая по 10-20 метров от дома к дому.
«Лек» пояснил, что противник разместил позиции в лесополосах у единственного въезда в поселок и оборудовал огневые точки у каждого дома. Этому способствовала специфика населенного пункта, вытянутого на восемь километров вдоль одной длинной улицы, что активно использовалось ВСУ для обороны.
Официальное подтверждение освобождения Ульяновки на территории ДНР 15 июня дало Министерство обороны России.