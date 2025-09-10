Уехавшего из России рэпера Лигалайза* выписали из квартиры мачехи по ее просьбе

10 сентября 2025, 08:35

Фото: iStock/Максим Блинов

Рэпер Андрей Меньшиков*, более известный под псевдонимом Лигалайз*, был выписан из квартиры своей мачехи в Москве. По информации Telegram-канала Mash, решение было принято по инициативе Ольги, которая подала в суд ходатайство о снятии прописки рэпера.