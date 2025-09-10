Уехавшего из России рэпера Лигалайза* выписали из квартиры мачехи по ее просьбе
Рэпер Андрей Меньшиков*, более известный под псевдонимом Лигалайз*, был выписан из квартиры своей мачехи в Москве. По информации Telegram-канала Mash, решение было принято по инициативе Ольги, которая подала в суд ходатайство о снятии прописки рэпера.
Суд не нашел оснований для дальнейшего проживания Лигалайза* в квартире, и теперь в ней числятся только Ольга и ее супруг.
Лигалайз* покинул Россию после начала специальной военной операции и в настоящее время проживает за границей. В России у рэпера остались долги на сумму не менее 412 тысяч рублей. В декабре 2024 года Минюст России внес его в список иностранных агентов.
Лигалайз* — известный музыкант, бывший участник хип-хоп-объединения «Bad B. Альянс», а также групп «Легальный Бизне$$» и Bad Balance. В настоящее время он сосредоточен на своей сольной карьере и продолжает создавать музыку, несмотря на сложные обстоятельства.
*Признан иноагентом в РФ
