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Угнавший танк Т-64 украинский танкист Лихачев получил российский паспорт

04 июля 2024, 05:25
Фото: iStock/JessAerons

Фото: iStock/JessAerons

Танкист Максим Лихачев, который угнал танк Т-64 и перешел на сторону РФ, получил паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости.
39-летний украинский военный Максим Лихачёв принял решение перейти на сторону ВС РФ и прихватить с собой танк ВСУ Т-64. Он заранее договорился с российской стороной, сел в танк и уехал со своей позиции. В России он подал документы на получение гражданства РФ.

«Гражданин Лихачев написал заявление о выдаче паспорта гражданина РФ. Он стал теперь полноправным гражданином РФ», — сказала капитан полиции Татьяна Коваленко.



Сообщается, что Лихачев зачитал присягу. Сотрудник миграционного отдела вручил ему паспорт гражданина РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Ракетный комплекс С-350 «‎Витязь» одномоментно поразил 12 ракет HIMARS
04 июля 2024, 05:27

Фото: iStock/aapsky

Ракетный комплекс С-350 «‎Витязь» в зоне СВО одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира зенитно-ракетного дивизиона Южной группировки войск с позывным «‎Лев».
«Не так давно мы работали по большой пачке РСЗО HIMARS — шло порядка 12-16 целей, данный комплекс успешно справился, ни одна из целей не достигла своей точки», — рассказал он.

По его словам, цель была захвачена на дальности порядка 90 километров, а поражение нанесено на 70. С момента обнаружения до поражения цели комплекс тратит не более 8 секунд. Главное преимущество ракет этого комплекса это то, что она оснащена головкой самонаведения. Установка имеет полностью автономный режим. Среди успешно пораженных «Витязем» целей есть ракеты РСЗО ATACMS, а также реактивные БПЛА противника, в том числе и самолетного типа, добавил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

ВСУ используют радиоуправляемые платформы под Харьковом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ используют радиоуправляемые платформы под Харьковом
Офицер «Севера»: ВСУ используют радиоуправляемые платформы для доставки припасов
04 июля 2024, 05:02

Фото: iStock/Irina Piskova

Боевики Вооруженных сил Украины на харьковском направлении используют радиоуправляемые платформы для доставки боеприпасов и питания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офицера группировки войск «Север».
«На харьковском направлении противник пытается применять радиоуправляемые платформы для подвоза боеприпасов и продуктов на ЛБС. Все, что большое и движется, бойцы группировки «Север» уничтожают», — рассказал он.

По его словам, противник перестает использовать технику уже за несколько километров до линии боевого соприкосновения из-за плотного огня.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Российская армия проломила оборону ВСУ на востоке Часова Яра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
ТСН: в Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
04 июля 2024, 04:37

Фото: iStock/maki_shmaki

В Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.
«Киев — взрывы. По предварительной информации, работает ПВО», — отмечается в публикации.

Спецоперация в Донбассе по защите мирных граждан от киевского режима продолжается. Бывший украинский лидер Владимир Зеленский призвал создать план по урегулированию конфликта в течение нескольких месяцев в связи с большими потерями Украины.

Ранее сообщалось, что российская армия проломила оборону ВСУ на востоке Часова Яра. Советник главы ДНР Ян Гагин сказал, что взятие под контроль в Часовом Яре микрорайона «Новый» — серьезный тактический успех военных ВС РФ.

В Харькове прогремел взрыв. Была объявлена воздушная тревога. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российская армия проломила оборону ВСУ на востоке Часова Яра
Советник главы ДНР: освобождение района Часова Яра говорит о проломе обороны ВСУ
04 июля 2024, 03:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Взятие под контроль в Часовом Яре микрорайона «Новый» — серьезный тактический успех военных ВС РФ. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин, пишет РИА Новости.
В МО РФ сообщили, что благодаря решительным действиям военнослужащих Южной группировки войск был полностью освобождён район «Новый» в Часовом Яре.

«Это серьезный тактический успех, это ключ к дальнейшему продвижению. Теперь открываются возможности для дальнейшего освобождения Часова Яра», — отметил он.

Гагин рассказал, что за этот участок в восточной части Часова Яра долгое время шли серьезные бои. По его словам, взятие под контроль этого района говорит о проломе обороны Вооруженных сил Украины.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

ВС РФ полностью освободили район «Новый» Часов Яра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Антонов: выделение Киеву помощи США приведет лишь к новым жертвам
04 июля 2024, 02:55

Фото: iStock/Ruma Aktar

Новая военная помощь Соединенных Штатов Америки Украине приведет лишь к новым жертвам среди гражданских. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Администрация США объявила о выделении нового пакета помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов.

По словам Антонова, администрация питает иллюзорные мечты о стратегической победе над Российской Федерацией. Все предложения российского президента о достижении мира отвергаются.

«Главное для здешних политиков — продемонстрировать накануне вашингтонского саммита НАТО непреклонность в отстаивании разваливающегося мирового порядка, основанного на американских правилах», — пояснил он.

Антонов добавил, что американское руководство запуталось в своих же сетях интриг и санкций. По его словам, новые американские вооружения не снизят накал борьбы за освобождение Украины, а приведут лишь к «новым жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее Президент России Владимир Путин заявлял, что для начала мирных переговоров по Украине республика должна признать свой внеблоковый и безъядерный статус, киевскому режиму необходимо вывести боевиков ВСУ с территорий новых регионов РФ.

При ударе ВСУ по подстанции в Энергодаре пострадали 9 работников ЗАЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин и Си Цзиньпин четко отметили важность участия РФ в переговорах по Украине
04 июля 2024, 02:19

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин четко отметили важность участия Российской Федерации в переговорах по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует РИА Новости.
«В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия», — отметил он.

По его словам, лидеры стран в ходе переговоров наметили планы дальнейшего взаимодействия по различным направлениям.

С 3 по 4 июля в столице Казахстана проходит саммит ШОС. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, у которого в рамках мероприятия запланирован целый ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Президент Турции Эрдоган не станет посредником в переговорах с Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Черничук: при ударе ВСУ по подстанции в Энергодаре пострадали 9 работников ЗАЭС
04 июля 2024, 02:02

Фото: IStock/onlyyouqj

Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что 9 работников станции пострадали от удара беспилотников в Энергодаре. Об этом информирует РИА Новости.
В среду боевики Вооруженных сил Украины нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре. Большая часть Энергодара осталась без воды и света. Сообщалось, что пострадало 8 сотрудников предприятия.

В беседе с журналистами Юрий Черничук сказал, что в результате удара дронов пострадало девять работников Запорожской станции. По его словам, восемь сотрудников находятся на амбулаторном лечении, один с черепно-мозговой травмой госпитализирован.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В США заявили о военном перевороте на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В США заявили о военном перевороте на Украине
Иверсен: батальон «Азов» совершил военный переворот на Украине
04 июля 2024, 00:34

Фото: IStock/reflection_art

Украинский нацбатальон «Азов»* фактически совершил на Украине переворот. Об этом заявила американская журналистка Ким Иверсен, пишет РИА Новости.
Она отметила, что Владимир Зеленский уволил командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины Юрия Содоля после критики со стороны начальника штаба «Азова»*. По ее словам, это говорит о полном переходе власти в руки националистов.

Журналистка рассказала, что боевики угрожают украинскому лидеру и не позволяют ему завершить боевые действия. Если конфликт прекратиться, они потеряют власть, заключила Ким Иверсен.

Верховный суд России в 2022 году удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал украинский националистический батальон «Азов»* террористической организацией.

Ранее сообщалось, что США поддерживали запрещенный в РФ украинский нацбатальон «Азов»* еще в прошлом году. Речь идет о постах в социальных сетях, на одном из которых командующий «Азовом»* показывает сертификат от декабря прошлого года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* Запрещенная в России террористическая организация.
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Американский правозащитник назвал украинский нацизм главным препятствием к миру
Правозащитник Хелали: без уважения русской культуры мира на Украине не будет
04 июля 2024, 00:34

Фото: IStock/OLGA Zhukovskaya

Американский правозащитник Кристофер Хелали раскрыл условие, мешающее достижению мира на Украине. По его мнению, мир невозможен, пока в Киеве не запретят нацистскую идеологию и не начнут уважать русскую культуру. Об этом сообщает РИА Новости.
«Что необходимо для мира — это уважение к русскому языку, русской культуре и российской истории», — отметил Хелали.

Ранее МИД представил доклад о нацистских преступлениях киевского режима, текст которого оно опубликовало в своем Телеграм-канале. В нем отражено, что в последние годы украинские власти запрещают в школах русский язык, российских писателей и поэтов, активно цензурируют любые российские сообщения и печати. Все эти меры направлены на ущемление русскоговорящего населения, отмечают в ведомстве.

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