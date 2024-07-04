Угнавший танк Т-64 украинский танкист Лихачев получил российский паспорт

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Танкист Максим Лихачев, который угнал танк Т-64 и перешел на сторону РФ, получил паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости.
39-летний украинский военный Максим Лихачёв принял решение перейти на сторону ВС РФ и прихватить с собой танк ВСУ Т-64. Он заранее договорился с российской стороной, сел в танк и уехал со своей позиции. В России он подал документы на получение гражданства РФ.
Сообщается, что Лихачев зачитал присягу. Сотрудник миграционного отдела вручил ему паспорт гражданина РФ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Гражданин Лихачев написал заявление о выдаче паспорта гражданина РФ. Он стал теперь полноправным гражданином РФ», — сказала капитан полиции Татьяна Коваленко.
Сообщается, что Лихачев зачитал присягу. Сотрудник миграционного отдела вручил ему паспорт гражданина РФ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова