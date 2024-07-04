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Боевики Вооруженных сил Украины на харьковском направлении используют радиоуправляемые платформы для доставки боеприпасов и питания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офицера группировки войск «Север».
«На харьковском направлении противник пытается применять радиоуправляемые платформы для подвоза боеприпасов и продуктов на ЛБС. Все, что большое и движется, бойцы группировки «Север» уничтожают», — рассказал он.
По его словам, противник перестает использовать технику уже за несколько километров до линии боевого соприкосновения из-за плотного огня.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Российская армия проломила оборону ВСУ на востоке Часова Яра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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