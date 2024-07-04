В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

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В Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.
«Киев — взрывы. По предварительной информации, работает ПВО», — отмечается в публикации.
Спецоперация в Донбассе по защите мирных граждан от киевского режима продолжается. Бывший украинский лидер Владимир Зеленский призвал создать план по урегулированию конфликта в течение нескольких месяцев в связи с большими потерями Украины.
Ранее сообщалось, что российская армия проломила оборону ВСУ на востоке Часова Яра. Советник главы ДНР Ян Гагин сказал, что взятие под контроль в Часовом Яре микрорайона «Новый» — серьезный тактический успех военных ВС РФ.
В Харькове прогремел взрыв. Была объявлена воздушная тревога. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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