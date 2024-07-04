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Взятие под контроль в Часовом Яре микрорайона «Новый» — серьезный тактический успех военных ВС РФ. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин, пишет РИА Новости.
В МО РФ сообщили, что благодаря решительным действиям военнослужащих Южной группировки войск был полностью освобождён район «Новый» в Часовом Яре.
Гагин рассказал, что за этот участок в восточной части Часова Яра долгое время шли серьезные бои. По его словам, взятие под контроль этого района говорит о проломе обороны Вооруженных сил Украины.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
ВС РФ полностью освободили район «Новый» Часов Яра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Это серьезный тактический успех, это ключ к дальнейшему продвижению. Теперь открываются возможности для дальнейшего освобождения Часова Яра», — отметил он.
Гагин рассказал, что за этот участок в восточной части Часова Яра долгое время шли серьезные бои. По его словам, взятие под контроль этого района говорит о проломе обороны Вооруженных сил Украины.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
ВС РФ полностью освободили район «Новый» Часов Яра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова