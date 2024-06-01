Угнавший танк украинский военный раскрыл предложение польских спецслужб

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Польская спецслужба предлагала бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максиму Лихачеву, который украл танк Т-64 и бежал в Россию, заниматься шпионажем на территории Донбасса. Мужчина рассказал об этом информационному агентству ТАСС.
Он объяснил, что сотрудники разведки связались с ним, когда он уехал работать в Польшу.
Лихачев пояснил, что от него желали получить информацию из Донецкой и Луганской Народных Республиках.
Ранее Лихачев рассказал о деталях угона Т-64. По его словам, когда солдаты, окружавшие его, бежали от обстрела, он сумел воспользоваться моментом и прыгнул в танк. Его коллеги восприняли его действия как прикрытие для отступления.
О передаче Лихачевым танка российской стороне стало известно 24 мая.
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«Начали мне предлагать, чтобы я работал на их организацию. Использовать меня хотели. Я отказался, так как понял, что дело "пахнет керосином"», – поведал военный.
Лихачев пояснил, что от него желали получить информацию из Донецкой и Луганской Народных Республиках.
Ранее Лихачев рассказал о деталях угона Т-64. По его словам, когда солдаты, окружавшие его, бежали от обстрела, он сумел воспользоваться моментом и прыгнул в танк. Его коллеги восприняли его действия как прикрытие для отступления.
«Поэтому никто ничего не заподозрил. Все было на диком адреналине», – вспомнил он.
О передаче Лихачевым танка российской стороне стало известно 24 мая.
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Александр Климов