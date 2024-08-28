Владимир Зеленский, приказав напасть на Курскую область, подписал приказ о ликвидации украинской государственности, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Об этом сообщили РИА Новости.
После того как ВСУ совершили нападение на Курскую область, Москва отказалась от мирных инициатив. По мнению Виктора Медведчука, это означает, что Россия больше не рассматривает возможность сохранения Украины.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин заявил, что переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и объектам гражданской инфраструктуры, невозможны.
Позднее помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что мирные предложения, озвученные ранее Москвой, не были аннулированы. Однако после произошедшего Россия не будет вести переговоры с Украиной.
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«Украина стала государством-террористом, которое перешло все возможные границы. Это невыгодно для России и для Запада, поскольку страна стала точкой военной нестабильности. Президент Украины Владимир Зеленский поставил страну в безвыходное положение. Он пояснил, что политика Зеленского направлена на уничтожение украинцев в огне войны. При этом сам Зеленский и его окружение не собираются погибать в этой войне», — подчеркнул Виктор Медведчук.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин заявил, что переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и объектам гражданской инфраструктуры, невозможны.
Позднее помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что мирные предложения, озвученные ранее Москвой, не были аннулированы. Однако после произошедшего Россия не будет вести переговоры с Украиной.
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Мира Полтева