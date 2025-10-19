Освобождение села Плещеевка и контроль ВС РФ над узлами снабжения ВСУ под Купянском: последние новости СВО на 19 октября
На фоне продолжающейся специальной военной операции ВС РФ уверенно развивают наступление на ключевых направлениях, последовательно расширяя буферную зону и укрепляя безопасность приграничных территорий. Действия российских войск отличаются высокой координацией и эффективной тактикой, что позволяет минимизировать потери и наносить значительный урон живой силе и технике противника. О том, как складывается ситуация в приграничных населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На Сумском направлении подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают планомерное продвижение вглубь области. Наступление поддерживается массированным применением армейской авиации, ударами ракетных войск и артиллерии, а также активной работой расчетов беспилотных летательных аппаратов.
За минувшие сутки украинская сторона не предпринимала активных наступательных действий, сосредоточив основные усилия на удержании занятых рубежей и инженерном укреплении оборонительных позиций. На правом фланге наступления штурмовые группы морской пехоты РФ, используя в качестве естественного укрытия лесополосы, улучшили свои тактические позиции. В результате боестолкновений общее продвижение на данном участке составило до 100 метров.
Харьковская область
ВС РФ закрепились на левом берегу реки Волчья в Волчанске, где было зачищено около 30 зданий. При поддержке авиации ВКС России продвижение на этом участке составило до 350 метров. В районе населенного пункта Тихий российские подразделения продвинулись на 300 метров и отразили одну вражескую контратаку. Полная утрата контроля ВСУ над Тихим лишит их последнего крупного плацдарма на правом берегу реки Волчья. На участке Меловое-Хатнее российские военные продвинулись на 500 метров в районе Отрадного. Ударами российской авиации были уничтожены позиции противника в районах Двуречного и Бологовки.
Купянское направление
На Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои с переменным успехом. Подразделения ВСУ предприняли контратаку по линии Соболевка — Московка — Радьковка, пытаясь перехватить инициативу на данном участке фронта. Наиболее напряженная ситуация сложилась в юго-западной части города Купянск, где российские подразделения ведут оборонительные бои и сохраняют контроль над ключевым участком железной дороги. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, активно используя артиллерию. В настоящее время сохраняется позиционный характер боев, ни одной из сторон пока не удалось достичь решающего перевеса.
Краснолиманское направление
На данном направлении подразделения ВС РФ продолжают развивать тактический успех, оказывая давление на оборону противника в районе ключевого узла сопротивления — города Лиман. Передовые штурмовые группы вплотную подошли к окраинам Лимана, сократив дистанцию до городской черты примерно до 700 метров. Ведется зачистка населенного пункта Новоселовка от остатков подразделений ВСУ. Параллельно российские подразделения осуществляют продвижение в направлении Александровки, закрепляясь на достигнутых рубежах. Украинская сторона оказывает ожесточенное сопротивление, используя преимущества заранее подготовленной обороны и местности.
Константиновское направление
На Константиновском направлении подразделения ВС РФ продолжают наращивать тактический успех, оказывая давление на оборону противника и создавая угрозу ключевому узлу обороны ВСУ в Донбассе — городу Константиновка. Министерство обороны России официально подтвердило освобождение населенного пункта Плещеевка. Севернее, развивая достигнутый результат, российские подразделения начали активные наступательные бои за Иванополье, прокладывая дорогу к юго-восточным окраинам города.
Поступают сообщения о том, что боевые действия уже переместились на окраины Константиновки. Этот город рассматривается как южный бастион крупнейшего укрепрайона ВСУ в Донбассе, и его взятие под контроль станет серьезным успехом российских войск. Кроме того, важным тактическим успехом, открывающим новые возможности для развития наступления, стало форсирование канала Северский Донец — Донбасс в районе населенного пункта Марково. Этот манёвр позволяет создавать угрозу флангам обороны противника и расширять зону контроля РФ.
Херсонское направление
На Херсонском направлении в течение суток сохранялась напряженная обстановка, характеризующаяся взаимными артиллерийскими обстрелами и действиями штурмовых групп в пойме реки Днепр. С мест поступают сведения, что российские штурмовые подразделения ведут активные действия в частном секторе на Карантинном острове (район Корабел в Херсоне). В ходе операции уничтожены небольшие группы противника. Полный контроль над этим островом может стать основой для дальнейших стратегических шагов.