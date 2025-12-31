Трамп назвал Россию непобедимой
Президент США Дональд Трамп признался, его впечатлили масштабы и мощь ВС РФ после просмотра кадров Парада Победы в Москве. Об этом пишет газета The New York Times.
По данным издания, еще в мае американский лидер сказал своим помощникам, что Россия «выглядит непобедимой».
Напомним, в уходящем году парад Победы в Москве продолжался порядка двух часов. По Красной площади прошли свыше 11 тысяч военнослужащих, а завершением мероприятия стал пролет авиации. На торжество прибыли более 20 глав иностранных государств.
Ранее Трамп заявил, что узнал об атаке беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина непосредственно от него.