31 декабря 2025, 14:13

NYT: Трамп назвал Россию непобедимой после просмотра Парада Победы

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп признался, его впечатлили масштабы и мощь ВС РФ после просмотра кадров Парада Победы в Москве. Об этом пишет газета The New York Times.





По данным издания, еще в мае американский лидер сказал своим помощникам, что Россия «выглядит непобедимой».



Напомним, в уходящем году парад Победы в Москве продолжался порядка двух часов. По Красной площади прошли свыше 11 тысяч военнослужащих, а завершением мероприятия стал пролет авиации. На торжество прибыли более 20 глав иностранных государств.



Ранее Трамп заявил, что узнал об атаке беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина непосредственно от него.