Трамп назвал Россию непобедимой

NYT: Трамп назвал Россию непобедимой после просмотра Парада Победы
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп признался, его впечатлили масштабы и мощь ВС РФ после просмотра кадров Парада Победы в Москве. Об этом пишет газета The New York Times.



По данным издания, еще в мае американский лидер сказал своим помощникам, что Россия «выглядит непобедимой».

Напомним, в уходящем году парад Победы в Москве продолжался порядка двух часов. По Красной площади прошли свыше 11 тысяч военнослужащих, а завершением мероприятия стал пролет авиации. На торжество прибыли более 20 глав иностранных государств.

Ранее Трамп заявил, что узнал об атаке беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина непосредственно от него.

Лидия Пономарева

