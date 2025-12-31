Украина согласилась уступить территории весной, пишет NYT
NYT: Украина была готова к отказу от 20% территорий в марте
Украинские представители на переговорах с делегацией США в Эр-Рияде 11 марта впервые допустили возможность отказа от 20% территорий ради мирного урегулирования. Об этом 30 декабря сообщила газета The New York Times. (NYT).
По данным обозревателей, на встрече занимавший тогда пост министра обороны Украины Рустем Умеров отметил маркером на карте границы, которые Киев счёл бы приемлемыми.
«Впервые Владимир Зеленский через своих людей сказал, что ради достижения мира он готов отдать 20% своей страны», — говорится в материале.
Ранее политолог оценил возможные последствия атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина.