Украина согласилась уступить территории весной, пишет NYT

31 декабря 2025, 14:45

NYT: Украина была готова к отказу от 20% территорий в марте

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украинские представители на переговорах с делегацией США в Эр-Рияде 11 марта впервые допустили возможность отказа от 20% территорий ради мирного урегулирования. Об этом 30 декабря сообщила газета The New York Times. (NYT).





По данным обозревателей, на встрече занимавший тогда пост министра обороны Украины Рустем Умеров отметил маркером на карте границы, которые Киев счёл бы приемлемыми.





«Впервые Владимир Зеленский через своих людей сказал, что ради достижения мира он готов отдать 20% своей страны», — говорится в материале.