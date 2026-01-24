«Импотентам из ЕС плюют в лицо»: Медведев отреагировал на слова Зеленского про Европу
Зампред Совбеза РФ Медведев назвал лидеров Европы импотентами
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывания Владимира Зеленского с критикой в адрес Европы, заявил, что это не первый случай.
Ранее обозреватели немецкого издания Junge Welt отметили, что для Зеленского переговоры в Давосе можно считать неудачными. Как утверждалось, стороны приблизились к договоренности, но документ так и не оформили.
«Это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо — сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок», — говорится в посте Медведева.
Саммит в Швейцарии проходил с 19 по 23 января. По мнению СМИ, глава киевского режима разочаровался в результатах поездки.