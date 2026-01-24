«Импотентам из ЕС плюют в лицо»: Медведев отреагировал на слова Зеленского про Европу

24 января 2026, 21:38

Зампред Совбеза РФ Медведев назвал лидеров Европы импотентами

Владимир Зеленский

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывания Владимира Зеленского с критикой в адрес Европы, заявил, что это не первый случай.





Ранее обозреватели немецкого издания Junge Welt отметили, что для Зеленского переговоры в Давосе можно считать неудачными. Как утверждалось, стороны приблизились к договоренности, но документ так и не оформили.



