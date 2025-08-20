Великобритания и Украина договорились об обмене опытом в проведении выборов
Избирательная комиссия Великобритании и Центральная избирательная комиссия Украины подписали соглашение о сотрудничестве, которое включает обмен передовым опытом в проведении выборов, кибербезопасности и просвещении избирателей.
Избирательная комиссия Великобритании и Центральная избирательная комиссия Украины подписали соглашение о развитии и углублении сотрудничества в области электоральных практик. Документ был заключен во время визита украинской делегации в Лондон. Сотрудничество будет включать обмен передовым опытом в проведении выборов, кибербезопасности и просвещении избирателей.
Подписание соглашения происходит на фоне обсуждения возможности проведения выборов на Украине после завершения конфликта. Ранее Владимир Зеленский заявил, что открыт для проведения выборов, но только после прекращения огня и обеспечения безопасных условий.
Великобритания выразила готовность помочь Украине с проведением первых послевоенных выборов. Соглашение создает основу для сотрудничества на ближайшие годы и подтверждает совместную приверженность обеспечению демократических процессов.
