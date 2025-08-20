Великобритания и Украина договорились об обмене опытом в проведении выборов

20 августа 2025, 06:23

Фото: Istock/Oleksii Liskonih

Избирательная комиссия Великобритании и Центральная избирательная комиссия Украины подписали соглашение о сотрудничестве, которое включает обмен передовым опытом в проведении выборов, кибербезопасности и просвещении избирателей.