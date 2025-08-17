Достижения.рф

Уиткофф раскрыл правду о прекращении огня на Украине

Уиткофф: речь идет о мире, и говорить о прекращении огня на Украине не нужно
Стивен Уиткофф (Фото: kremlin.ru)

По словам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, теперь прямой необходимости в прекращении огня на Украине нет, поскольку уже обсуждается возможность мирного соглашения.



В интервью Fox News его спросили, можно ли считать саммит США и России на Аляске победой, если на нём не было достигнуто прекращения огня. Уиткофф ответил, что прекращение огня обычно рассматривается как предварительное условие для мирной сделки: президент Трамп всегда так говорил, но на встрече он «добился многих целей» и пришёл к выводу, что можно прямо вести речь о мирном соглашении, которое и является главной задачей.

Спецпосланник также отметил, что на саммите поднимались вопросы гарантий безопасности для Украины и обсуждалась возможность её вступления в ЕС.

«Обсуждались все возможные темы, и в итоге президент предположил, что мы могли бы завершить этот процесс мирным соглашением», — подчеркнул он.

Аналогичную мысль Уиткофф выразил и в эфире CNN, добавив, что прекращение огня даёт возможность обсудить все вопросы, которые, по его словам, уже были проработаны на Аляске.
