Уиткофф раскрыл одну договоренность с Россией

17 августа 2025, 17:09

Уиткофф: США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Киева

Владимир Путин и Стивен Уиткофф (Фото: kremlin.ru)

США и Россия согласовали гарантии безопасности для Украины, сообщил в эфире CNN спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.





Уиткофф подчеркнул, что теперь многое зависит от решения Киева. Также он отметил, что в ходе встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, запланированной на 18 августа, будет обсуждаться вопрос территорий в контексте мирного урегулирования.





«Мы согласовали надежные гарантии безопасности, которые я бы назвал переломными», — сказал спецпосланник.