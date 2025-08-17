Достижения.рф

Уиткофф раскрыл одну договоренность с Россией

Уиткофф: США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Киева
Владимир Путин и Стивен Уиткофф (Фото: kremlin.ru)

США и Россия согласовали гарантии безопасности для Украины, сообщил в эфире CNN спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.



Уиткофф подчеркнул, что теперь многое зависит от решения Киева. Также он отметил, что в ходе встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, запланированной на 18 августа, будет обсуждаться вопрос территорий в контексте мирного урегулирования.

«Мы согласовали надежные гарантии безопасности, которые я бы назвал переломными», — сказал спецпосланник.

По его словам, российский лидер также готов «закрепить законодательно» в рамках возможного мирного соглашения обязательство «не входить» на другие территории — ни на территорию Украины, ни в другие страны Европы.

Напомним, 15 августа президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске; саммит завершился заявлениями о «существенном прогрессе», но без подписания договоров. Лидеры обсуждали прекращение конфликта на Украине, контроль над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних связей в экономике и безопасности.

Ранее также были озвучены конкретные требования России для завершения СВО.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0