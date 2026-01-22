Уиткофф выступил с заявлениями по Украине перед вылетом в Москву
Буквально один вопрос осталось решить для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, передает ТАСС.
По его мнению, российско-украинский конфликт может быть завершён. Спецпосланник выразил уверенность, что настало время для этого.
Уиткофф добавил, что вылетит в Россию вместе с зятем президента США Джаредом Кушнером вечером 22 января, а в Москву они прибудут ночью.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
