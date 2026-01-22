Уиткофф выступил с заявлениями по Украине перед вылетом в Москву

22 января 2026, 11:07

Уиткофф заявил, что урегулирование по Украине свелось к решению одного вопроса

Фото: iStock/Ruma Aktar

Буквально один вопрос осталось решить для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, передает ТАСС.