ВСУ использовали беспилотник «Чаклун» для атаки на Ижевск
В Ижевске пресечена попытка атаки беспилотного летательного аппарата. Telegram-канал SHOT сообщает, что город подвергся атаке с использованием дрона «Чаклун». Информация об этом появилась сегодня утром.
В настоящее время в Ижевске объявлена воздушная тревога, звучат сирены, а аэропорт временно приостановил свою работу. Проводится эвакуация персонала и пассажиров.
Власти Удмуртии ввели усиленный режим безопасности на территории республики.
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