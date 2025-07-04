ВС РФ нанесли массированный удар ракетами и дронами по Киеву
Прошедшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву. Как сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на военкоров, были атакованы объекты энергетики, аэродромы Васильков и «Жуляны».
Для атаки применялись оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» (включая модификации «М» и «К»), гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также более 100 БПЛА, в том числе дроны-камикадзе «Герань-2».
По предварительной информации, аэродром «Жуляны» получил повреждения. В результате ударов также пострадала железнодорожная инфраструктура украинской столицы. На юге Киева зафиксировано значительное ухудшение качества воздуха — показатели превышают норму в 16 раз.
Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации от Минобороны РФ нет.
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