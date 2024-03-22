Военэксперт Бартош усомнился в передаче Украине Западом лазерного оружия

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Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил, что Запад не станет передавать Украине лазерное оружие из-за его секретности.
«В пользование украинским военным такое оружие не передадут из соображений секретности и опасений, что такая техника может попасть в руки российских войск. Также потому, что для использования и обслуживания такой техники нужны хорошо подготовленные специалисты, которых у Украины нет», — пояснил в беседе с NEWS.ru специалист.
Ранее сообщалось, что Евросоюз (ЕС) намеревается закупить оружие для Украины на средства из собственного бюджета организации в обход существующего запрета на такие действия.
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Мелисса Тимофеева