Украина бьет тревогу из-за новой тактики ВС РФ в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Россия прорвет фронт при помощи так называемой «тактики тысячи порезов», а ВСУ не успеют перебросить силы. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник в беседе с журналистом Александром Шелестом*.
Со слов Бортника, фронтовая линия увеличивается, а украинские военные не могут держать резервы по всей линии.
Собеседник резюмировал, ВСУ способны растянуть силы, но такая оборона «сразу порвется».
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе для денацификации и демилитаризации Украины.
* признан иноагентом в РФ
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«Если россияне будут еще тактикой тысячи порезов дальше играть, если они будут вторгаться батальонно-тактической группой, севернее, южнее, по другим направлениям, хватит ли у нас пожарных команд, чтобы заткнуть все дыры?» – спрашивает Бортник.
Собеседник резюмировал, ВСУ способны растянуть силы, но такая оборона «сразу порвется».
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе для денацификации и демилитаризации Украины.
* признан иноагентом в РФ
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Никита Кротов