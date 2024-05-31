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Украина бьет тревогу из-за новой тактики ВС РФ в зоне СВО

Политолог Бортник: Россия прорвет оборону ВСУ тактикой тысячи порезов
31 мая 2024, 18:24
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Россия прорвет фронт при помощи так называемой «тактики тысячи порезов», а ВСУ не успеют перебросить силы. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник в беседе с журналистом Александром Шелестом*.
Со слов Бортника, фронтовая линия увеличивается, а украинские военные не могут держать резервы по всей линии.

«Если россияне будут еще тактикой тысячи порезов дальше играть, если они будут вторгаться батальонно-тактической группой, севернее, южнее, по другим направлениям, хватит ли у нас пожарных команд, чтобы заткнуть все дыры?» – спрашивает Бортник.



Собеседник резюмировал, ВСУ способны растянуть силы, но такая оборона «сразу порвется».

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе для денацификации и демилитаризации Украины.

* признан иноагентом в РФ

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#вс рф
#новости
Фёдоров предложил решение проблемы одобрения США использования ВСУ их оружия
31 мая 2024, 18:51

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров заявил, что для решения проблемы одобрения США использования их оружия ВСУ против России с нашей стороны необходимо направить ядерное оружие в сторону Вашингтона.
«Надо решить две проблемы. Первая – нужно продемонстрировать приверженность международному праву и отменить независимый статус Украины как незаконной территории. И второй, главный пункт – если Америке этого не хватит, надо вернуться к механизму нацеливания нашего стратегического ядерного комплекса на территорию США», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Фёдоров.

В то же время на Западе обеспокоились влиянием и распространением российских СМИ на их территориях. Так, The New York Times обратила внимание на то, что западная аудитория читает материалы RT несмотря на блокировки и запреты.

«Копии статей RT тысячи раз отмывались посредством публикации на сотнях разных онлайн-ресурсов. В YouTube статьи RT пересказываются с использованием автоматизированного преобразователя текста в речь, что позволяет обойти фильтры», — приводит RT соответствующую публикацию газеты.

Ранее генеральный инспектор Вооруженных сил (ВС) ФРГ Карстен Бройер заявлял, что проводимые в Литве общевойсковые учения НАТО являются чётким предупреждением в адрес РФ.

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#сша
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#рф
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«Они отрезаны»: ВСУ находятся в ловушке в Волчанске
Меркурис: ВСУ находятся в ловушке в Волчанске
31 мая 2024, 18:11

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Боевики ВСУ находятся в ловушке в Часове Яре и Волчанске. Такое предположение в своем YouTube-блоге сделал британский эксперт Александр Меркурис.
Он считает, что украинские неонацисты окружены, а именно, находятся в так называемом котле. По словам Меркуриса, в Волчанске украинские военные по факту отрезаны от снабженцев.

«Факт в том, что они отрезаны и у них нет доступной линии подкрепления и отступления, и это предвещает их гибель, так же, как и окружение в Волчанске», – резюмировал Меркурис.

До этого глава администрации РФ Харьковской области Виталий Ганчев сообщал об освобождении российскими войсками половины Волчанска. Украинские националисты стянули большие резервы к городу.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Севастополе.

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#россия
#война
#спецоперация
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В Польше появилась информация о частичной мобилизации граждан
Польское агентство PAP опубликовало и удалило заявление о мобилизации с 1 июля
31 мая 2024, 18:04

Фото: iStock/macky_ch

Польское агентство печати опубликовало сообщение, что в стране якобы будет проводиться частичная мобилизация граждан, а после удалило публикацию.
Об этом пишет РИА Новости. В публикации отмечалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск решил провести мобилизацию 200 тысяч поляков с 1 июля для отправки их на Украину.

Текст сообщения два раза появлялся в новостной ленте агентства, но позже PAP удалило его и сообщило, что информация не соответствует действительности.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец сообщил, что по факту случившегося проводится расследование. ​Польские СМИ предположили, что это была кибератака.

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#польша
#украина
#мобилизация
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В фонд «Защитники Отечества» в Подмосковье за год обратились более 11,5 тыс. человек
31 мая 2024, 17:41

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковный филиал фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» за год решил более 15 тыс. вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона. 31 мая в Подмосковье торжественно отпраздновали годовщину открытия филиала.
«Свыше 15 тыс. обращений, почти 60 социальных координаторов по всему региону, порядка 300 выданных удостоверений участников боевых действий – такие результаты являются итогом слаженной работы всего коллектива фонда. Погружение в проблему каждого бойца позволяет индивидуально оказать помощь, которая порой бывает так необходима», – отметила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» был создан в 2023 году по указу президента Владимира Путина. Цель фонда – персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и их семей.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

«За год к нам обратились за помощью более 11,5 тыс. человек, и это не просто цифры. Каждое обращение – это конкретный боец, его семья и ситуация, которая требует разрешения. Мы видим результаты своей работы и гордимся ими», – заявила руководитель филиала Ольга Ермакова.
В здании фонда собрались десятки гостей, в том числе ветераны боевых действий, семьи бойцов и те, кто стоял у истоков фонда. Особо отличившихся наградили в благодарность за вклад в развитие фонда.
«В первую очередь хотела сказать огромное спасибо всем сотрудникам фонда – и от губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва, и от себя лично. Низкий вам поклон! Отдельные слова благодарности – руководителю подмосковного филиала Ольге Ермаковой. Всегда, когда сюда приходишь, ощущаешь тепло и домашний уют. Желаю оставаться одной большой семьёй», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Она напомнила, что волонтёры Подмосковья работают во всех муниципалитетах, помогают участникам спецоперации и их семьям решать бытовые вопросы, приносят продукты, помогают по дому. Ранее в фонде организовали два телемоста с передовой, чтобы бойцы могли пообщаться с жёнами и матерями.

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фонд помогает в получении всех мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также переобучение и трудоустройство ветеранов СВО.

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Зеленский заявил, что получил от США послание по использованию оружия
Зеленский назвал послание США по поставкам оружия Украине «шагом вперед»
31 мая 2024, 16:55

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России. Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции в рамках саммита северных стран и Украины.
Предводитель киевского режима назвал содержание послания «шагом вперед». Примечательно, что никаких деталей Зеленский раскрывать не стал.

Ранее сообщалось, что США разрешат Украине использовать для ударов по территории России РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Накануне лидер США Джо Байден тайно позволил украинским боевикам наносить удары по российской территории.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сша
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#зеленский
#джо спецоперация
#оружие
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Депутат назвал Крымский мост самой лакомой целью для ВСУ
Депутат Журавлев назвал Крымский мост самой лакомой целью для Украины
31 мая 2024, 16:41

Фото: iStock/gutaper

Крымский мост — самая лакомая цель для Вооруженных сил Украины.
Соответствующее заявление сделал зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, пишет РИА Новости.

Он отметил, что Украина называет мост миражом и нарисованной на компьютере картинкой, которую хочется уничтожить. При этом ВС РФ сделали выводы после последних атак и обороняют объект тщательнее, чем раньше. Журавлев подчеркнул, что мост будет оставаться «самой лакомой целью для ВСУ, пока не падет киевский режим».

Накануне МО России отчиталось о сбитых над Азовским морем ракетах ATACMS. Восемь БПЛА удалось сбить у побережья Крыма над Черным морем.

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#всу
#крымский мост
#вс рф
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Депутат Саралиев опубликовал видео возвращения 75 российских военнопленных
31 мая 2024, 16:33

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео с возвращением 75 российских военнопленных. Кадры доступны в его Telegram-канале.
По словам Саралиева, сегодня, 31 мая, состоялся очередной обмен пленными. На кадрах можно увидеть, как бойцы ВС РФ рады возвращению на родину.

Уточняется, что военнослужащие поедут на лечение и реабилитацию в Москву.

Ранее в российской военном ведомстве сообщили, что взамен на российских солдат были переданы 75 военнопленных украинской армии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#вс рф
#минобороны
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«Я в России!»: минобороны опубликовало кадры возвращения военных РФ из плена ВСУ
Минобороны опубликовало кадры возвращения военных РФ из плена ВСУ
31 мая 2024, 16:28

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Опубликованы кадры возвращения российских военных из плена ВСУ. Видеозапись предоставили в Минобороны России.
На ней видно и слышно разговоры бойцов с родными, они счастливы, что возвращаются домой.

«Меня обменяли! Я в России!» – говорит один мужчина.

«Родная! Скоро буду!» – говорит второй боец.

«Папа! Сын звонит!» – радуется третий.

Военные получили обувь и продукты, теперь они дома. Как сообщалось ранее, в ходе переговоров с Украиной удалось вернуть из плена 75 россиян. Взамен такое же количество людей получил Киев.

Бойцов ВС РФ доставят в столицу, они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях МО РФ. Также в российском оборонном ведомстве добавили, что посредником в переговорах выступили Объединенные Арабские Эмираты.

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Политолог Жарихин убеждён, что на саммите по Украине затронут тему ввода миротворцев
Политолог Жарихин: на саммите по Украине будет затронута тема ввода миротворцев
31 мая 2024, 16:24

Фото: iStock/alzay

Тема ввода в зону СВО миротворцев будет затронута в рамках саммита по Украине, который состоится в Швейцарии. Об этом сообщает Bloomberg.
Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что конференция, запланированная на 15 и 16 июня, станет очередной «большой провокацией» для России. Ожидается, что в рамках мероприятия участники могут проголосовать за ввод на Украину иностранных миротворцев, что сделает легальным присутствие военных НАТО в стране. Одновременно с этим такой шаг Запада может обернуться началом масштабного противостояния России и западных государств.

Напомним, что от участия в саммите отказались главы Китая, России, Индии, Бразилии и ряда других крупных мировых держав.

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