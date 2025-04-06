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Нардеп Анна Скороход заявила, что в распоряжении Верховной рады Украины имеются жалобы от солдат 16 воинских частей ВСУ, где командиры занимались поборами и вымогательствами. Об этом пишут украинские СМИ.
«Cобирают деньги с военных за отпуска, за возможность полечиться, которые просто собирают деньги. Они так решили... Издеваются и отдают приказы, которые приводят к тому, что ребята гибнут», — заявила Скороход.
Ранее пленный военнослужащий из Украины рассказал о командире, который избивал мирных жителей Курской области. Как оказалось, он служит в 156 батальоне ВСУ и имеет позывной Тринадцатый.
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Иван Мусатов