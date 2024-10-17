Украина готова пожертвовать женщинами ради спасения Европы

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На Украине могут мобилизовать женщин, если это понадобится для недопущения военного конфликта в европейских странах. Такое заявление сделал бывший главком ВСУ Валерий Залужный в рамках конференции в лондонском аналитическом центре Chatham House*.
«Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем», — заявил Залужный.
Однако он подчеркнул, что не допустить войны в европейских странах все-таки необходимо другими путями.
Ранее группа женщин в Закарпатье на западе Украины пыталась перевернуть микроавтобус территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата — прим. ред.) вместе сидящими внутри сотрудниками. После этого они забросали машину камнями.
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* признан в РФ нежелательной организацией
Элина Позднякова