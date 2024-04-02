Украина готовится к масштабному наступлению ВС РФ

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Удары армии России по объектам инфраструктуры Украины лишат ВСУ военных резервов. Об этом заявил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
«Для чего это делается? Чтобы мы не смогли подводить наши стратегические резервы», — уверен Стариков.
Он пояснил, что российские удары по объектам электроснабжения на Украине не позволят использовать поезда, чтобы отправлять на них стратегические резервы на линию боевого соприкосновения. Таким образом, ВСУ останутся без подкрепления.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Элина Позднякова