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Владимир Зеленский воспринимает рекомендацию США уменьшить возраст призыва в Украине с 25 до 18 лет, учитывая нехватку солдат в вооруженных силах, как прямой приказ, поделилась мнением журналистка Диана Панченко в социальной сети Х (ранее Twitter).
Панченко считает, что США стремится к войне, и указывает, что такие действия со стороны Байдена возмутительны. Американское правительство совсем осмелело и больше не скрывает того, что ему нужно от конфликта на Украине.
Ранее «Радио 1» писало о том, что США призвали снизить призывной возраст на Украине до 18 лет на фоне нехватки боевиков на фронте.
Однако не все украинцы поддержали совет Соединенных Штатов Америки. Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет не имеет смысла на фоне нехватки оружия для уже мобилизованных военнослужащих.
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«Они хотят войны! Байден приказал Зеленскому снизить возраст мобилизации на Украине. Они больше не скрывают своих истинных целей», — написала журналистка.
Ранее «Радио 1» писало о том, что США призвали снизить призывной возраст на Украине до 18 лет на фоне нехватки боевиков на фронте.
Однако не все украинцы поддержали совет Соединенных Штатов Америки. Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет не имеет смысла на фоне нехватки оружия для уже мобилизованных военнослужащих.
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Мария Моисеева