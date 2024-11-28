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На Украине ответили на призыв США снизить возраст мобилизации

Панченко: Зеленский видит в словах Байдена о снижении возраста мобилизации приказ
Фото: istockphoto/Olena_Z

Фото: istockphoto/Olena_Z

Владимир Зеленский воспринимает рекомендацию США уменьшить возраст призыва в Украине с 25 до 18 лет, учитывая нехватку солдат в вооруженных силах, как прямой приказ, поделилась мнением журналистка Диана Панченко в социальной сети Х (ранее Twitter).
Панченко считает, что США стремится к войне, и указывает, что такие действия со стороны Байдена возмутительны. Американское правительство совсем осмелело и больше не скрывает того, что ему нужно от конфликта на Украине.

«Они хотят войны! Байден приказал Зеленскому снизить возраст мобилизации на Украине. Они больше не скрывают своих истинных целей», — написала журналистка.


Ранее «Радио 1» писало о том, что США призвали снизить призывной возраст на Украине до 18 лет на фоне нехватки боевиков на фронте.

Однако не все украинцы поддержали совет Соединенных Штатов Америки. Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет не имеет смысла на фоне нехватки оружия для уже мобилизованных военнослужащих.

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Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью
28 ноября 2024, 23:53

Фото: istockphoto/vadimrysev

Над Губкинским городским округом сбит украинский БПЛА, передает губернатор Вячеслав Гладков. Обошлось без пострадавших.
«В селе Скородное в результате падения обломков беспилотника в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы», — пишет в своем Telegram-канале губернатор.
Помимо этого повредилась одна машина, обломки от падения БПЛА вызвали возгарание из-за попадания в газовую трубу. Подача газа уже перекрыта аварийной службой.

Последствия атаки еще уточняются.

Ранее «Радио 1» писало о том, как автомобильный мост через Протоку выстоял после атаки со стороны украинских беспилотников на Кубани.

Незадолго до этого расчет операторов БПЛА ВСУ сдался в плен ВС РФ вместе с аппаратурой на Харьковском направлении.

Также в этом году добровольческие отряды «Барс» получили на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы.

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#Вячеслав Гладков
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Депутат Рады рассказала о низкой укомплектованности части бригад ВСУ
Депутат Янченко: укомплектованность некоторых бригад ВСУ составляет лишь 40-60%
28 ноября 2024, 23:27

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Бригады Вооруженных Силах Украины (ВСУ), которые действуют на фронте, укомплектованы лишь на 40-60%. При этом военные в них высказывают недовольство по поводу утомления, рассказала депутат Верховной Рады Галина Янченко.
По словам Янченко, которая общается с людьми на линии боевого соприкосновения, больше всего тех беспокоит отсутствие полного укомплектования бригад: когда оно в среднем составляет 60 процентов и ниже, то невозможно не беспокоится.

«Соответственно люди устают, людям сложно, поэтому они просят сделать что-то, чтобы их бригады были укомплектованы», — заключила Галина Янченко в эфире YouTube-канала «Новости Live».
Ранее «Радио 1» сообщало, что Украина готова к проведению нового саммита по «формуле мира» Владимира Зеленского.

При этом военком на Украине сравнивал мобилизованных в армию с загнанными в угол крысами.

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#украина
#россия
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На Западной Украине прогремели взрывы
В городе Ровно Западной Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
28 ноября 2024, 22:37

Фото: istockphoto/RamonCast

В украинском городе Ровно на западе страны прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, пишет «Великий Львов». По информации Минцифры Украины, тревогу объявили больше трех часов назад.
«Взрывы в Ровно», — гласит публикация в Telegram-канале издания.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Российские власти не раз заявляли, что в ответ на поставки оружия Украине зона спецоперации может быть расширена. Кроме того, оружейные грузы для украинских боевиков являются законной целью для армии России.

Перед этим в Минобороны РФ докладывали об ударах по энергетическим и объектам ОПК Украины.

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«Они говорили»: пленный наемник из Великобритании пожалел о поездке на Украину
Пленный наемник из Великобритании Андерсон пожалел о поездке на Украину
28 ноября 2024, 22:18

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

О поездке на Украину пожалел пленный британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший за боевиков ВСУ. Как пишет РИА Новости, британца пленили на курском направлении.
По информации следователей, он с сообщниками совершал преступления в отношении мирных граждан. Кроме того, Андерсона обвиняют в незаконном пересечении госграницы.

«Нет. Они говорили мне, это глупо, тебе не надо туда. Жаль, что я не послушал», — прокомментировал наемник вопрос, поддержали ли его поездку на Украину родственники.
Британец надеется, что семья увидит выпуск новостей о нем и убедится, что он в порядке.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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#россия
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#война
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Минобороны: ВС РФ ударили по объектам энергетики и ОПК Украины
28 ноября 2024, 22:01

Фото: istockphoto/zim286

Комбинированный удар по объектам украинской энергетики и ОПК нанесли российские военные, доложили в Минобороны РФ.
«Утром 28 ноября нанесен комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование», — сказано в сводке оборонного ведомства.
По информации МО РФ, в последние дни были поражены 17 объектов украинской военной промышленности. Российские бойцы использовали 100 ракет различного базирования, а также свыше 400 беспилотников «Герань-2».

Перед этим в Минобороны докладывали об уничтожении пусковых установок противника в Одесской области.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Конечная цель российских войск — демилитаризация и денацификация республики.

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В Минобороны доложили последние новости СВО к этому часу
Минобороны: ВС РФ уничтожили украинские пусковые установки в Одесской области
28 ноября 2024, 20:38

Фото: istockphoto/GermanS62

Российские силы ликвидировали пусковые установки «Гром-2» боевиков ВСУ в Одесской области, доложили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве также добавили, что противник потерял транспортно-заряжающую машину противокорабельного комплекса «Нептун» с пусковой установкой.
«25 и 26 ноября в результате ударов баллистическими ракетами «Искандер» по стартовой позиции в районе села Новомихайловка Одесской области уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2...», — добавили в МО РФ.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. В Кремле отмечали, что боевые действия будут завершены, когда РФ выполнит все поставленные задачи спецоперации.

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Аналитик оценил эффективность комплекса «Орешник»
Коротченко: «Орешник» гуманнее ядерного оружия
28 ноября 2024, 19:38

Фото: istockphoto/bpawesome

Российский ракетный комплекс «Орешник» гуманней ядерных вооружений, заявил в разговоре с РИА Новости главред «Национальной обороны» Игорь Коротченко.
«Таких поражающих факторов после применения «Орешника» в безъядерном оснащении нет, поэтому можно сказать, что это гуманное оружие, которое исключительно точечно поражает цели, но при этом не приводит к каким-либо экологическим и иным непоправимым последствиям», — прокомментировал собеседник.
Россия применила «Орешник» по Украине в ответ на удары со стороны боевиков ВСУ по российским военным объектам на брянском и курском направлениях. Президент Владимир Путин подчеркивал, что региональный конфликт на Украине приобрел черты глобального.

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#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#ракета
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Украина в ближайшее время готова провести новый «саммит мира», заявил Ермак
28 ноября 2024, 18:43

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украина готова к проведению нового саммита по «формуле мира» Владимира Зеленского, пишет издание «РБК-Украина», ссылаясь на главу офиса украинского президента Андрея Ермака.
«Украина готова его провести в ближайшем будущем», — сказал Ермак.
Он добавил, что украинская сторона за время боевых действий приблизилась к членству в альянсе НАТО. Кроме того, Ермак уточнил, что международными партнерами Киева подготовлена некая переговорная рамка.

Первый саммит мира состоялся на швейцарском курорте Бюргеншток в середине июня. Эксперты отмечали, что без России в мероприятии нет смысла. Саммит и подобные ему события в шутку называли «слетом любителей устриц». Даже те, кто прибыл на саммит Зеленского в июне, покидали его досрочно.

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Университет «Дубна» отправил гуманитарную помощь морпехам
28 ноября 2024, 18:18

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Университет «Дубна» и компания «Экомебель» отправили на фронт очередную партию помощи морским пехотинцам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Для обустройства блиндажей, окопов и закрытых огневых позиций были загружены два КамАЗа досок и пиломатериалов.
«Это уже не первый рейс, который ушел из Дубны на фронт. Бойцы – наша гордость, элита сегодняшнего и завтрашнего дня. Они защищают нас, а мы должны защитить их в тылу и поддержать», – отметил начальник отдела инклюзивного образования и социальной защиты университета «Дубна» Юрий Моталов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Также от университета направлено более 10 ящиков с окопными свечами. Они станут не только источником тепла в холодные ночи, но и помогут солдатам разогревать пищу. А студенческий клуб «Молодая Россия» продолжает плести маскировочные сети, мастерить окопные свечи и всё, что может помочь на фронте.

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